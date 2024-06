Männerstaffel bei EM ohne Final-Qualifikant Ganter

Auf das EM-Finale in Rom muss Sprinter Robin Ganter angeschlagen verzichten. Auch in der Staffel wird er fehlen.

Deutschlands Sprinter müssen im Kampf um eine Staffelmedaille über 4x100 Meter ohne Robin Ganter auskommen. Der Mannheimer, der sich am Samstag neben dem früheren deutschen Meister Owen Ansah für das EM-Finale in der Königsdisziplin qualifiziert hatte, wird wegen seiner muskulären Probleme nicht an den Start gehen.

Kein Risiko vor Paris

"Wir gehen überhaupt kein Risiko für die Staffel bei Olympia in Paris und hier ein - in dem sicheren Wissen, dass wir noch genügend gute Leute haben", sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Die Staffel-Vorläufe am Dienstag (12.00) und das Finale am Mittwoch (22.50) finden somit ohne den 23-Jährigen statt. Vor zwei Jahren in München hatte das DLV-Quartett im Finale den Stab verloren und war ausgeschieden.

Ganter war in 10,21 Sekunden wie auch der spätere Fünfte Ansah (Hamburg) ins Finale gestürmt, musste dann aber verletzungsbedingt verzichten. Seit Lucas Jakubczyk vor zehn Jahren hatte kein DLV-Sprinter mehr das 100-m-Finale einer EM erreicht.