"Männer-like": Hradecky lobt Hertha-Ansatz

Bayer Leverkusen hat den Negativtrend nicht gestoppt - und dennoch sorgte das 1:1 in Berlin für Erleichterung. Lukas Hradecky freut sich trotzdem über die Länderspielpause.

Zwei Erkenntnisse sind nach dem 1:1 bei Hertha BSC Fakt: Bayer Leverkusen bleibt auswärts in der laufenden Saison ungeschlagen, wartet zugleich aber auch schon seit vier Ligaspielen auf einen Sieg. "Wir sind sehr glücklich mit dem späten Remis", sagte Leverkusens Trainer Gerardo Seoane nach Abpfiff und fügte an: "Unter den aktuellen Umständen fühlt sich der Punkt richtig gut an."

Das 1:1 ist laut Lukas Hradecky auf "jeden Fall verdient" gewesen. Bei DAZN wies der Torhüter darauf hin, wie schwer ein Comeback "gegen eine defensiv sehr solide Hertha" sei: "Deswegen tut es der Moral richtig gut." Auf die Frage, warum sich die Werkself im Olympiastadion so schwergetan habe, wusste der Finne keine klare Antwort. Mit Blick auf den holprigen Rasen meinte er aber, dass es technisch versierte Teams wie Leverkusen "nicht so leicht auf diesem Boden" haben. Außerdem lobte er den Einsatz der Herthaner, die ihr Spiel "mehr Männer-like" aufgezogen hätten, sprich großen Wert auf Zweikämpfe gelegt haben.

Vorfreude auf die Länderspielpause

Ungeachtet dessen zeigte sich der Finne froh über die anstehenden Länderspielpause. Diese könne dazu genutzt werden, um auch mal die Köpfe freizukriegen. "Wir waren ergebnisschwach", blickte der 31-Jährige auf die vergangenen Wochen zurück und ließ durchblicken, dass er sich auf eine Luftveränderung freue. "Auch wenn man sich liebt", sei es eine gute Sache, nicht "immer die gleichen Leute zu sehen".

Neue Gesichter gab es bei der Werkself aber auch - und die waren noch ganz frisch. In der zweiten Halbzeit feierte Iker Bravo im Alter von 16 Jahren und 298 Tagen sein Bundesliga-Debüt und schwang sich damit zum zweitjüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten auf, nur um wenige Minuten später in dieser Bestenliste direkt auf Platz drei abzurutschen. Der Grund: Der 22 Tage jüngere Zidan Sertdemir feierte ebenfalls noch sein Bundesligadebüt.