Männel verlängert in Aue - auch für die 3. Liga

Martin Männel hat seinen Vertrag beim FC Erzgebirge Aue für ein weiteres Jahr unterschrieben. Das neue Arbeitspapier ist auch für die 3. Liga gültig.

Männel hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert, teilten die Sachsen am Donnerstag mit. "Ich freue mich sehr, dass wir nach einigen Monaten, in denen wir ständig im Austausch waren und leider immer wieder andere Baustellen da waren, das Thema Vertragsverlängerung vom Tisch bekommen habe", so Männel. "Für mich war klar, dass ich mit dem Verein weiter zusammenarbeiten möchte - egal in welcher Liga."

Der neue Kontrakt des 33-Jährigen, der damit vor seiner 15. Saison beim FCE steht, ist bis Sommer 2023 und für die 2. und 3. Liga gültig, beinhaltet außerdem eine Option zur Verlängerung. Nun habe er den Wunsch, so Männel, die Vertragsverlängerung vor möglichst vielen Fans im Heimspiel gegen Regensburg mit einem Sieg zu feiern. "Das würde die Woche abrunden."

Seit 2008 in Aue, zwei Aufstiege in die 2. Liga

Männel kam 2008 von seinem Ausbildungsklub Energie Cottbus nach Aue. Der aus Hennigsdorf in Brandenburg stammende Torhüter wurde auf Anhieb Stammkeeper in der 3. Liga, stieg mit den Veilchen 2010 in die 2. Bundesliga auf und hielt dem Klub auch nach dem Abstieg 2015 die Treue (Zweitliga-Rückkehr nach nur einem Jahr). Inzwischen führt der Fanliebling und Sympathieträger, der immer wieder durch gute Paraden und Reflexe überzeugt, die Mannschaft als Kapitän auf das Feld.

Allerdings drohen Männel und Co. der Absturz in die Drittklassigkeit. Aue steht momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz, neun Punkte hinter dem Relegationsrang, zehn Zähler ist das rettende Ufer entfernt.