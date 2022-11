Männel über den Platzverweis: "Ein bisschen Ball und viel Schienbein"

Knapp 60 Minuten spielte Drittliga-Schlusslicht Erzgebirge Aue eine "ordentliche" Partie gegen Viktoria Köln. Dann brachte eine Rote Karte das Spiel aus dem Gleichgewicht: Einer von mehreren Knackpunkten, wie Torhüter Martin Männel nach der Partie analysierte.

"Einen Ticken zu hoch", beschrieb Martin Männel die 0:3-Niederlage gegen Viktoria Köln, nach der Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue auch weiterhin die Rote Laterne in Liga drei trägt. Doch der Reihe nach: In einer zähen Partie taten sich sowohl Köln als auch der FC Erzgebirge lange schwer, Torgefahr in jeglicher Form zu generieren. Und wenn der aktuelle Tabellenneunte mal gefährlich wurde, war Männel, Schlussmann und Kapitän der Sachsen, zur Stelle.

"Ein bisschen Ball und viel Schienbein"

"Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten und auch in der zweiten Hälfte ging es gut los. Ich hatte sogar das Gefühl, dass wir mehr Zugriff hatten als im ersten Durchgang", resümierte der 34-Jährige die Geschehnisse nach dem Spiel am "Magenta-Sport"-Mikrofon.

In der 62. Minute sollte sich das dann aber ändern: Beim Versuch den Ball zu spielen, traf Aues Mittelfeldspieler Sam Schreck Kölns Jamil Siebert unglücklich, aber mit offener Sohle am Schienbein, sah dafür glatt Rot und musste vorzeitig zum Duschen. "Da ist ein bisschen Ball und viel Schienbein dabei", resümierte Männel nach erneuter Betrachtung der Bilder. "Die Entscheidung ist korrekt. Wenn gegenläufige Bewegungen da sind, tut es leider etwas weh. Dann ist auch noch die Sohle offen und deshalb gibt es die Rote Karte."

Ganz so klar war die Sache für Carsten Müller nicht. Der Interimstrainer des Tabellenletzten argumentierte, dass Schreck weder von hinten noch von der Seite in den Mann gesprungen war. "Beide versuchen, auf den Ball zu gehen. Es ist eine 50-50-Situation. Aber der Schiedsrichter wird sich bei seiner Entscheidung schon etwas gedacht haben", so Müller. Der Trainer attestierte seinen Schützlingen bis zu diesem Zeitpunkt eine "ordentliche" Leistung, doch "ein paar Knackpunkte entscheiden das Spiel dann".

Aue richtet den Blick nach vorne

Einen solchen Knackpunkt erlebte Männel nur zwei Minuten nach der Kölner Führung durch André Becker direkt vor seinen Augen. Ulrich Taffertshofer bekam einen Abschluss des eingewechselten Luca Marseiler aus nächster Nähe an die Hand, wieder zögerte der Unparteiische Lars Erbst nicht und zeigte auf den Punkt. "Für mich ist das eine natürliche Handhaltung. Man sieht, dass seine Hand nach hinten klappt, weshalb man nicht von einer unnatürlichen Handbewegung reden kann", analysierte der Schlussmann, der für seine Beschwerden in dieser Aktion auch noch die Gelbe Karte sah. Den fälligen Elfmeter verwandelte dann Patrick Koronkiewicz zum 2:0 - die Vorentscheidung.

"Da sind heute viele Dinge unglücklich zusammengekommen", erklärte Männel, der sich im Anschluss hinter sein Team stellte. "Ich glaube trotzdem, dass die Jungs Stolz in sich tragen können. Die Leistung war heute absolut in Ordnung".

Vier Zähler fehlen dem FC Erzgebirge bereits auf das rettende Ufer, in den letzten beiden Spielen vor der WM-Pause gegen den MSV Duisburg (Dienstag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) und Dortmund II (Freitag, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) müssen dringend Punkte her. "Wir sind Fußballer geworden, weil wir Spiele gewinnen wollen. Es geht in den verbleibenden zwei Spielen um sechs Punkte und das wäre natürlich die optimale Ausbeute, die wir mitnehmen wollen." Da konnte auch Müller nur zustimmen: "Eines wird garantiert nicht passieren: Wir werden den Kopf auf jeden Fall nicht in den Sand stecken oder uns von irgendjemandem zu Boden zwingen lassen."