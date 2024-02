Männel über Barylla: "Er muss mir da nochmal einen ausgeben"

Mit einer spektakulären Rettungsaktion sicherte Aues Schlussmann Martin Männel dem FC Erzgebirge einen Punkt bei Drittliga-Spitzenreiter Jahn Regensburg. Dass diese allerdings bei einem Rückpass nötig wurde, nahm der Routinier mit Humor.

Zu null gespielt und einen Punkt mehr auf der Habenseite: Für Martin Männel und den FC Erzgebirge Aue gab es am 27. Spieltag der 3. Liga einigen Grund zur Freude, schließlich hatte man gerade in einem Abnutzungskampf über 90 Minuten beim Spitzenreiter Jahn Regensburg überstanden. Entsprechend zufrieden gab sich der Kapitän der Sachsen auch nach der Partie am Magenta Sport-Mikrofon. "Ich freue mich natürlich, dass die Kiste hinten sauber geblieben ist", begann der Routinier, der seine achte Weiße Weste in dieser Saison feiern konnte, seine Analyse nach dem 0:0 am Samstagnachmittag.

Gleichzeitig war Männel durchaus bewusst, dass es auch anders hätte kommen können, schließlich hatten beide Mannschaften bis in die Schlussphase hinein immer wieder ordentliche Möglichkeiten, zum Lucky Punch zu kommen. Dass er großen Anteil daran hatte, dass Aue im vierten Spiel in Serie ohne Niederlage geblieben war, war dem Schlussmann freilich nicht verborgen geblieben, zumal er bereits im ersten Durchgang die wohl gefährlichste Szene bravourös entschärft hatte.

Männel über Baryllas Rückpass: "Sind ein gutes, eingespieltes Fußballtennis-Team"

Eine Szene, die allerdings nicht von einem Regensburger Angriff, sondern vielmehr von Männels eigenen Vorderleuten ausging: In der 32. Spielminute wollte Aues Innenverteidiger Anthony Barylla die Kugel unter Gegnerdruck auf seinen Schlussmann zurückspielen, traf den Ball dabei allerdings nicht voll. Und so wurde dieser hohe Rückpass länger und länger, Erinnerungen an Christoph Kramers Eigentor gegen Borussia Dortmund aus dem Jahr 2014 wurden wach. Doch Männel war auf dem Posten, setzte im Rückwärtslaufen zum Flugkopfball an und lenkte den Ball so gerade noch über den Querbalken - und die Null stand weiterhin.

Barylla und er seien ein "gutes, eingespieltes Fußballtennis-Team", witzelte Männel nach erneuter Betrachtung der Bilder, gleichzeitig überwog aber die Freude, "dass es gutgegangen ist". Er habe noch überlegt, ob er den Ball nicht doch durchlassen oder mit dem Fuß spielen solle, erklärte der Schlussmann weiter, doch das verhinderte Tor gab seiner Entscheidung für den Flugkopfball Recht. Auch Trainer Pavel Dotchev hatte für seinen Torhüter nur lobende Worte übrig. "Martin ist überragend, da brauchen wir gar nicht drüber reden", erklärte der Drittliga-Rekordtrainer trocken.

Verfolgerduell gegen Münster steht an

Zum Abschluss hatte Männel noch eine Forderung an Barylla, der ihn mit seiner schwierigen Rückgabe derart in Bedrängnis gebracht hatte. "Ich glaube, er muss mir da nochmal einen ausgeben", betonte der 35-Jährige mit einem Lachen in Richtung seines Innenverteidigers. Der wird sich auch am kommenden Wochenende wieder auf Männel verlassen wollen, schließlich steht da (Samstag, 14 Uhr) das wichtige Verfolgerduell gegen Preußen Münster an. Durch einen Sieg gegen den aktuellen Tabellenfünften, der nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat als die Sachsen, könnte Aue voll ins Rennen um den Relegationsplatz eingreifen.