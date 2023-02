Männel setzt "ein klares Zeichen" und verlängert in Aue

Martin Männel hat seinen Vertrag beim FC Erzgebirge Aue um ein weiteres Jahr verlängert. Für den Drittligisten "ein klares Zeichen" im Abstiegskampf.

Es war im Sommer 2008, als der damals 20-jährige Martin Männel von seinem Ausbildungsklub Energie Cottbus zum FC Erzgebirge kam. Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden: Männel ist der unangefochtene Stammkeeper bei den Veilchen, bestritt seitdem 470 Pflichtspiele für die Sachsen, ist eine Identifikations- und Führungsfigur und hielt Aue auch trotz zweimaligem Absturz in die 3. Liga die Treue.

Nun verlängerte der 34-Jährige seinen Kontrakt erneut um ein weiteres Jahr und steht damit über das Saisonende hinaus beim FC Erzgebirge unter Vertrag. "Martin hat hier bei uns im Erzgebirge ein unglaubliches Standing. Und mit der Vertragsverlängerung bis Juni 2024 setzt er ein weiteres klares Zeichen, das uns freut und zugleich sehr stolz macht", wird Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich in einer Mitteilung auf der Website des Zweitligisten zitiert.

"Was Martin in all den Jahren mit seinem großen fußballerischen Können für unseren Verein und unsere Mannschaft getan und geleistet hat, verdient höchsten Respekt und kann nicht hoch genug eingeschätzt und gewürdigt werden", lobt Cheftrainer Pavel Dotchev den Schlussmann. Der Trainer-Routinier freut sich, "dass wir Martin weiter bei uns haben".