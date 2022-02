Männel gibt nicht auf: "Wir werden kämpfen wie unsere Vorfahren"

Nach der 0:2-Niederlage im Abstiegsduell beim SV Sandhausen hat Erzgebirge Aue den Kontakt zum Relegationsplatz verloren. Es war zu wenig, was der Vorletzte am Hardtwald auf den Platz brachte.

Die Sachsen hatten sich viel vorgenommen beim SVS - zu sehen war dies allerdings fast nur zu Beginn. Mit einer Chance von Prince Osei Owusu (1.) und Ben Zolinskis von Baskim Ajdini auf Kosten einer Gelben Karte unsanft gestopptem Sturmlauf (9.) hatte der FCE seine Offensivambitionen unterstrichen. Aber: Viel mehr kam nicht mehr von den Gästen.

Nazarov: "Fifty-Fifty-Entscheidung"

Zu allem Unglück fiel eine "Fifty-Fifty-Entscheidung" (Dimitrij Nazarov) kurz vor dem Kabinengang zu Ungunsten der Veilchen aus - der Ex-Auer Cebio Soukou nutzte einen von Anthony Barylla verursachten Handelfmeter zur Führung. "Durch den Elfmeter kippt das Spiel in eine ganz andere Richtung. Selbst die Sandhäuser haben sich nicht aufgeregt, wollten die nächste Ecke ausführen. Das ist ein bisschen schade für den Fußball, dass Spiele mit so einer Brisanz durch solche Kleinigkeiten entschieden werden", ärgerte sich Keeper Martin Männel über die strittige Entscheidung, die Aue sehr weh tat. "Wir hatten zu wenig Chancen, das erste Tor zu machen und wussten, dass es schwer wird, wenn wir eines kriegen", meinte Nazarov.

Das waren ein paar Prozent zu wenig im Abstiegskampf. Martin Männel

Insgesamt habe "die letzte Überzeugung im letzten Drittel gefehlt", kritisierte Männel. "Nach dem 0:2 haben wir nicht mehr so agiert, wie wir es uns vorgenommen haben. Das waren ein paar Prozent zu wenig im Abstiegskampf." Es gelte, sich nun gegen jede Widrigkeit zu stemmen und gegen Kiel (Freitagabend, 18.30 Uhr) zu gewinnen.

"Weitermachen, weitermachen, weitermachen" - Teamchef Marc Hensel, der ein typisches Abstiegsduell gesehen hatte, gab nach dem Schlusspfiff die Parole gleich dreifach vor. Der SVS habe das Spielglück, das seinen Schützlingen momentan fehle, mit der Elfmeterentscheidung auf seiner Seite gehabt. Der 35-Jährige gestand aber auch ein: "Sandhausen hat seine Chancen gemacht" und "diese Ekligkeit und Galligkeit, um ein eigenes Tor zu erzielen, haben wir momentan nicht".

Mit nun fünf Zählern Rückstand auf Düsseldorf und Sandhausen, das am Dienstag noch das Nachholspiel in Karlsruhe vor der Brust hat, flüchtete sich Hensel schließlich in Durchhalteparolen: "Wir können nicht weg-, wir müssen entgegenrennen." Männel beruhte sich derweil auf typische Auer Tugenden. "Wir werden, wie auch unsere Vorfahren aus dem Gebirge, gegen jede Widrigkeit ankämpfen, so wie das 100 Jahre zurück in unserer Region immer getan wurde".