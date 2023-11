Mählich kann sich Rückkehr als Cheftrainer vorstellen

Als aktiver Profi absolvierte Roman Mählich 326 Spiele in der österreichischen Bundesliga und kam 20-Mal für das ÖFB-Team zum Einsatz. Als Cheftrainer betreute er Wiener Neustadt, den SK Sturm Graz und Austria Lustenau in insgesamt 82 Partien, ehe der 52-Jährige seit seinem Aus in Vorarlberg im Sommer 2020 seine Coach-Karriere stilllegte. Ein Comeback schließt er aber nicht aus.

Nach einer durchaus erfolgreichen Karriere als aktiver Profi mit zwei gewonnen Meistertiteln in der Bundesliga sowie drei ÖFB-Cup-Siegen und 20 Einsätzen für das österreichische Nationalteam versuchte sich Roman Mählich in den anschließenden Jahren auch als Cheftrainer. Zunächst im Unterhaus tätig, schaffte er über das zweite Team der Wiener Austria schließlich den Sprung zum damaligen Zweitligisten Wiener Neustadt, mit denen er eine Erfolgssaison hinlegte und am Ende gar fast über den Aufstieg jubeln durfte. Anschließend ging es für den 52-Jährigen, der aktuell als TV-Experte für den ORF tätig ist, zu seinem ehemaligen Klub Sturm Graz, den er trotz Erreichen eines Europacup-Platzes im Sommer 2019 nach weniger als einem Jahr aber wieder verlassen musste. Anschließend folgte noch ein einjähriges Intermezzo bei Austria Lustenau, die er in seinem Debütjahr gleich ins Finale des ÖFB-Cups führte.

Mählich: "Es ist wirklich ein sauschwerer Job"

Seitdem konzentrierte sich der ehemalige ÖFB-Teamspieler aber wieder weitestgehend auf seine Tätigkeit im Fernsehen und nahm keine weiteren Jobs im Trainerbereich mehr an. Doch wie Mählich nun bei "Sky" in der Sendung "Talk & Tore" verriet, hat er dem Trainergeschäft nicht für immer den Rückkehr zugekehrt: "Ich habe meine aktive Karriere als Spieler genossen und habe es auch als Trainer genossen. Die Trainerkarriere habe ich ehrlicherweise noch nicht ganz abgehakt. Ich kann mir schon vorstellen, irgendwann nochmal Trainer zu sein, auch wenn mir die Expertenrolle sehr viel Spaß macht."

Bei seiner ersten Profistation in Wiener Neustadt erreichte der 20-fache Ex-Teamspieler Österreichs mit 1,62 gleich einen beachtlichen Punkteschnitt und verpasste mit seinem Team erst in der Relegation den Aufstieg ins Oberhaus. Auch wenn es bei seinen folgenden Stationen in Graz (1,35) und Lustenau (1,39) etwas weniger erfolgreich lief, ist Mählich über seine gesammelten Erfahrungen als Cheftrainer dankbar: "Für mich war es schon wichtig, Trainer zu sein, die Ausbildungen zu machen und die Fortbildungen zu besuchen, weil ich mein Wissen dadurch erweitert habe und auf einen größeren Erfahrungsschatz zurückgreifen kann." Und damit auch einen Wissensstand mitbringt, um die Arbeit anderer Coaches zu bewerten: "Wenn die Kritik inhaltlich ist, dann glaube ich, dass der Trainer, der ja einen Wissensvorsprung hat, versuchen kann, es auf einer sachlichen Ebene weiterzuführen. Es ist aber oftmals schwierig. Es ist ja auch nicht immer alles Kritik. Es sind teilweise Hinweise, dass es andere Möglichkeiten gibt. Das ist auch unser Job."

Zudem betont Mählich auch, dass er durch seine eigene Tätigkeit im Trainerbereich ein besseres Verständnis für die Arbeit als Coach bekommen hat: "Wenn man aber selbst einmal unten gestanden ist, weiß man so richtig erst, dass es ein sehr schwieriger Job ist. Es ist wirklich ein sauschwerer Job. Spieler sein ist richtig leicht dagegen." Momentan liegt sein Fokus aber auf dem Beobachten und Analysieren und da hofft er, dass sein Ex-Klub Lustenau nach einem verpatzten Saisonstart mit nur drei Punkten aus den ersten 13 Spielen weiter dem Cheftrainer das Vertrauen ausspricht: "Ich hoffe, dass sie an Markus Mader festhalten. Er ist vor einem halben Jahr noch gefeiert worden als der Trainer. Sie haben eine Mannschaft, die so nur ganz schwer konkurrenzfähig ist."

Auch zu den Situationen der beiden Wiener Teams, die mit Platz sechs und sieben aktuell den eigenen Erwartungen hinterhinken, äußerte sich Mählich und sieht weder die Austria noch Rapid künftig um die ersten drei Plätze mitmischen: "Bei der Austria kann man theoretisch anführen, dass sie finanzielle Probleme haben. Ob das der Grund ist, warum sie hinter Hartberg sind, weiß ich nicht. Es könnte einer von vielen Gründen sein. Bei Rapid bin ich der Meinung, dass sie von der Qualität her etwas unter performen. Sie werden sich noch emporarbeiten können. Die Salzburger sind schwer zu erreichen, Sturm hat wahnsinnig aufgeholt und der LASK hat eine richtig gute Mannschaft am Feld stehen. Es ist schwierig für die Wiener, auf diese drei Vereine aufzuschließen."