Mäder nach Sturz wiederbelebt

Die fünfte Etappe der Tour de Suisse wurde von einem schweren Sturz überschattet. Der Schweizer Gino Mäder stürzte in eine Schlucht und musste wiederbelebt werden.

Auf der Abfahrt in Richtung Ziel kam der Schweizer Radprofi Gino Mäder von der Straße ab und stürzte in eine Schlucht. "Mäder war nicht ansprechbar, wurde vor Ort wiederbelebt und anschließend per Helikopter ins Krankenhaus Chur transportiert", teilte sein Team Bahrain Victorious mit. Der 26-Jährige habe reglos im Wasser gelegen, heißt es in der Mitteilung.

Der Rennarzt sei schnell an der Unfallstelle gewesen und habe umgehend Hilfe geleistet. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei Gino", schrieb das Team. An der gleichen Stelle war auch Magnus Sheffield vom Team Ineos Grenadiers zu Fall gekommen, der US-Amerikaner kam aber glimpflich davon. Er sei mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden.

Zum Zeitpunkt des Sturzes war die Spitzengruppe schon in Zielnähe. Der Etappensieg von Juan Ayuso geriet durch den schweren Unfall zur Nebensache.

Kritik der Fahrer

Nach dem Rennen äußerten einige Fahrer Kritik. Mattias Skjelmose, der das Gelbe Trikot zurückeroberte, sagte: "Vielleicht war diese Abfahrt zum Abschluss nicht die beste Idee." Allerdings relativierte der Däne: "Jede Abfahrt ist unsicher, wenn man zu schnell unterwegs ist. Ich bin traurig."

Auch Weltmeister Remco Evenepoel fand deutliche Worte: "Das war keine schlaue Idee, das Ziel einer solchen Etappe nach einer Abfahrt zu platzieren. Aber man braucht offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert."

Am Freitag wartet die längste Etappe auf das Fahrerfeld. Nach der erneuten Überfahrt über den Albulapass, dieses Mal von der Gegenseite, geht es über insgesamt 215,3 Kilometer nach Oberwil-Lieli. Das stete Auf und Ab im letzten Renn-Viertel könnte erneut für Ausreißversuche sorgen.