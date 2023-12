Madueke wandelt seinen Ärger um: "So muss er sich jeden Tag verhalten"

Trotz der Gelbsperren seiner Positions-Konkurrenten nahm Noni Madueke gegen Crystal Palace zunächst erneut nur auf der Bank Platz. Nach seiner Einwechslung wandelte er aber den Frust um und krönte sich zum Matchwinner.

Christopher Nkunku, Mykhailo Mudryk, Cole Palmer, Raheem Sterling oder auch Noni Madueke - in der offensiven Dreierreihe hinter der einzigen Spitze besitzt Mauricio Pochettino einige Optionen, für die Chelsea tief in die Tasche griff. Mit Palmer und Sterling fehlten im Heimspiel gegen Crystal Palace gleich beide etatmäßigen Außenspieler gelbgesperrt - vermutlich die Chance für Madueke, der nur am 10. Spieltag in der Anfangsformation gestanden hatte.

Doch Pochettino, der die jüngste Startelf in Chelseas Premier-League-Geschichte aufbot (23 Jahre, 21 Tage), hatte eine andere Idee: Er beorderte den gelernten Außenverteidiger Ian Maatsen auf die rechte Seite, sodass Madueke erneut nur auf der Bank Platz nahm.

Er hat gezeigt, dass er sauer auf mich war und enttäuscht von mir war. Mauricio Pochettino

Der 21-Jährige kam also wieder nur als Joker - in der 71. Minute ersetzte er Nkunku. Anders als bei seinen sieben vorherigen Einsätzen sollte er am Mittwochabend entscheidenden Einfluss nehmen: Der Außenspieler holte in der Schlussphase einen Elfmeter raus und verwandelte ihn eine Minute vor dem Ende selbst zum 2:1-Endstand. "Er hat gezeigt, dass er sauer auf mich war und enttäuscht von mir war, weil er nicht so viel gespielt hat, auch weil er verletzt war", erklärte Pochettino und führte aus: "Ich glaube, er hat gesagt: 'Jetzt werde ich dem Trainer zeigen, dass er mir vertrauen kann'."

Bereits direkt nach dem Abpfiff sprach der Coach mit dem Matchwinner noch auf dem Feld - die Worte blieben aber "privat".

Dafür ließ der Argentinier auf der Pressekonferenz durchblicken, dass die geringe Einsatzzeit des Offensivspielers nicht unbedingt an dessen spielerischer Klasse liegt. "Man kann nicht nur mit seiner Qualität spielen. Wenn man nicht jeden Tag im Training und in den Spielen die richtige Mentalität und die richtige Einstellung hat, ist es schwierig, Leistung zu bringen", so der 51-Jährige.

Erhält Madueke in Luton seine Belohnung?

Er müsse daher "manchmal hart" sein und den Spielern die "Realität zeigen", um sie an ihr bestmögliches Niveau zu bringen. Die Botschaft kam augenscheinlich mindestens für eine Partie bei Madueke an. "So muss er sich jeden Tag verhalten", forderte der CFC-Trainer.

Mit Blick auf das letzte Spiel des Jahres am Samstag in Luton stellt sich nun die Frage, ob der Flügelspieler eine Belohnung erhält oder die nach ihren abgesessenen Gelbsperren zur Verfügung stehenden Palmer und Sterling wieder in die Startelf zurückkehren. Aufgrund des Lobes seines Trainers dürfte Maduekes Ärger bei einem weiteren Joker-Einsatz erneut groß sein - dass muss für das Team aber augenscheinlich nichts Schlechtes heißen, wie der Mittwochabend bewies.