Mads Hoxer und der "Traum, in Köln zu spielen"

Mit Aalborg Håndbold konnte sich Mads Hoxer für das Champions League Final4 in Köln qualifizieren. Dort trifft der dänische Spitzenclub auf den SC Magdeburg.

Nach der 31:32-Hinspielniederlage per umstrittenem Buzzer-Beater gegen Telekom Veszprem konnte sich Aalborg mit dem 33:28-Heimsieg das Ticket für das Champions League-Final4 sichern. Mit neun Toren im Rückspiel hatte auch Mads Hoxer einen großen Anteil daran, seinen "Traum, in Köln zu spielen", zu erfüllen.

„Es ist fantastisch. Es war schon immer ein Traum von mir, das EHF FINAL4 in Köln zu spielen. Wir freuen uns darauf, dorthin zu reisen und vor vielen Menschen zu spielen, vor allem vor den vielen Aalborg-Fans, die die Reise dorthin antreten werden", erzählte der 23-Jährige der EHF.

Zuletzt stand Aalborg 2021 im Champions League Final4 und musste sich im Finale gegen den FC Barcelona mit 23:36 deutlich geschlagen geben. Mads Hoxer hat damals noch bei seinem Heimatverein Mors-Thy Handball gespielt, 2022 wechselte er dann nach Aalborg. „Ich bin wirklich glücklich, in Aalborg zu sein - sowohl auf als auch neben dem Spielfeld fühle ich mich sehr wohl - es hat mir also alles gegeben, was ich vor meinem Wechsel wollte, jetzt muss ich nur noch ein paar große Titel gewinnen", so der Linkshänder. Mit 82 Toren ist er in der laufenden Champions League-Saison Aalborgs bester Torschütze, im gesamten Ranking steht der Rückraumspieler auf Platz 11.

„Wir spüren, dass die Mannschaft und der Verein eine große Unterstützung erfahren. Jeder im und um den Verein freut sich darauf, zum EHF FINAL4 zu kommen und um Gold zu kämpfen, aber wir sind uns auch bewusst, dass wir einige wichtige Spiele in Dänemark haben", erzählt er weiter. Im "Best-of-Three" um die dänische Meisterschaft trifft Aalborg am heutigen Mittwochabend (29.05.) im zweiten Finalspiel auf Fredericia Håndboldklub. Das erste Spiel konnte das Team um Hoxer mit 31:26 für sich entscheiden.

So funktioniert die Meisterschaft in Dänemark

"Ich erwarte viele schwierige Spiele, in denen wir das höchste Niveau erreichen müssen, um zu gewinnen. Außerdem finde ich es gut, dass jetzt die wirklich wichtigen Spiele der Saison beginnen - auf die freut man sich am Anfang der Saison", ist der voller Vorfreude. Im Halbfinale des Final4 trifft Aalborg auf Titelverteidiger Magdeburg. "Es würde mir sehr viel bedeuten, die EHF Champions League zu gewinnen. Es ist das Größte, was man gewinnen kann, also würde es natürlich alles bedeuten, diesen Titel zu holen"