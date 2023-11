Madrider Gericht verbietet Berater-Obergrenzen

Nach England und Deutschland dürfen wichtige Bestandteile der neuen FIFA-Regeln für Spielervermittler (FFAR) auch in Spanien vorerst nicht zur Anwendung gebracht werden. Das hat das Madrider Handelsgericht an diesem Montag entschieden.

Laut dem Urteil, das dem kicker vorliegt, "wird die FIFA angewiesen, die Artikel 15.1 und 15.2 der FFAR nicht anzuwenden". Gleiches gilt demnach für den spanischen Verband RFEF, der neben dem Weltverband Beklagte war.

Geklagt hatten die spanische Agentenvereinigung und 18 weitere Spielerberatungsagenturen. Der benannte Artikel 15 der FFAR ist der, der die Vermittler offenkundig am meisten ärgert und gegen den wichtige Berater wie Jorge Mendes oder Jonathan Barnett von Beginn der Reform an Sturm gelaufen waren.

Beraterhonorare werden weiter vom Markt geregelt - Berufung gilt als sicher

Denn er beschreibt Obergrenzen für Beraterhonorare, die bislang lediglich der Markt regelte und die in Einzelfällen in geradezu obszöne Höhen geschossen waren. Etwa als der mittlerweile verstorbene Mino Raiola für den 2016er-Transfer Paul Pogbas von Juventus Turin zu Manchester United 49 Millionen Euro kassiert haben soll.

20 Tage Zeit haben FIFA und RFEF nun, um in Berufung zu gehen. Dass sie es tun werden, gilt als gesichert. Schließlich hat der Weltverband auch in Deutschland die zweite Instanz angerufen, wo das Landgericht (LG) Dortmund eine einstweilige Verfügung gegen die neuen Regeln erlassen hat. Während in England, wo die Regeln ebenfalls außer Kraft sind, noch in diesem Jahr weiterverhandelt wird, findet die Berufung in Deutschland vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf erst Ende Januar 2024 statt.

Internationale Agenturen submandatieren deutsche Berater en masse

Damit haben deutsche Vermittler in der Januartransferperiode einen Vorteil: Hierzulande greifen die Obergrenzen definitiv nicht. Branchenkenner gehen davon aus, dass internationale Agenturen deutsche Berater en masse submandatieren, um die FFAR im Januar sicher umgehen zu können. Ob und wann in Spanien eine Berufungsverhandlung stattfindet, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

Zuletzt hatte die EU-Kommission in einem Schriftsatz an den Europäischen Gerichtshof EuGH in Luxemburg die FFAR in weiten Teilen für vereinbar mit EU-Recht erklärt, was jedoch lediglich eine Empfehlung darstellt. Das ebenfalls angerufene LG Mainz hatte in Sachfragen an den EuGH verwiesen.

Zudem hat der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne der FIFA grundsätzlich Recht gegeben in ihren Bestrebungen. Nun also folgt nach Dortmund eine weitere Niederlage für die FIFA: Es bleibt spannend auf dem juristischen Parkett im Milliardenstreit um die Beraterprovisionen.