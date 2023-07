Madrid statt Leipzig: Fataler Schuss hängt Silva nach

Das Comeback bleibt für André Silva noch ein gutes Stück entfernt. Der Angreifer kann nicht mit RB Leipzig ins Trainingslager reisen - dabei wollte er ursprünglichen in diesem Sommer wechseln.

Auch nach zwei Jahren ist André Silva sportlich nicht so recht angekommen bei RB Leipzig, und so war für den vermeintlichen Königstransfer fast symptomatisch, was sich am Pfingstsonntag ereignete: Beim letzten Schuss im Training der Reservisten verletzte sich Silva so schwer am Oberschenkel, dass auch eineinhalb Monate später noch nicht wieder an reguläres Training zu denken ist.

Den DFB-Pokal-Triumph sechs Tage später erlebte Silva nicht im Olympiastadion, sondern bereits bei der Reha in Spanien. Der Muskelbündelriss, der nach dem fatalen Schuss am 28. Mai diagnostiziert worden war, sollte konservativ behandelt werden. "Im Lauf der Sommer-Vorbereitung", so hatte es RB damals mitgeteilt, "rechnen wir mit seiner Rückkehr auf den Platz".

Doch das wird eng. Wenn RB am 20. Juli und damit rund drei Wochen vor dem Pflichtspielstart im DFL-Supercup gegen Meister FC Bayern ins Trainingslager nach Südtirol reist, wird Silva nicht dabei sein. Er werde seine Reha "weiter in Madrid fortsetzen", vermeldete sein Arbeitgeber nach einer weiteren Untersuchung am Dienstagabend. Silva könne "noch nicht auf den Platz zurückkehren".

Eigentlich schien ein Sommerwechsel schon ausgemacht zu sein

Damit bleibt auch die Zukunft des 27 Jahre alten portugiesischen Nationalspielers (53 Länderspiele, 19 Tore) offen. Vor der Verletzung hatte eigentlich für beide Seiten festgestanden, dass man die ursprünglich bis 2026 fixierte Zusammenarbeit in diesem Sommer vorzeitig beenden wolle. Silva hatte bereits im Frühjahr seinen Berater Jorge Mendes beauftragt, den Markt zu sondieren.

Der Angreifer, 2021 für 23 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen, hatte auch im zweiten Jahr im RB-Trikot nicht die Erwartungen erfüllen können, die an seine Verpflichtung geknüpft waren. Hatte er 2021/22 immerhin 17 Scorerpunkte gesammelt (elf Tore, sechs Assists), waren ihm 2022/23 in 31 Einsätzen gerade einmal elf gelungen (vier Tore, sieben Assists). Mit insgesamt 15 Treffern erreicht er nur etwas mehr als die Hälfte jener 28, mit denen er zuvor in Frankfurt geglänzt hatte - in einer Saison.