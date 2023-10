Maderner im Interview: "Da bekomme ich eine richtige Gänsehaut, wenn ich nur daran denke"

Nach dem knapp verpassten Aufstieg in der vergangenen Saison zeigt der GAK in der heurigen Spielzeit keinerlei Anzeichen von Traurigkeit. Mit acht Siegen aus den ersten neun Spielen haben die Steirer vielmehr klar gemacht, dass man nun den Weg ins Oberhaus schaffen will. Mit Daniel Maderner hat man dabei einen Torjäger, der die nötigen Tore dafür beisteuert.

Acht Siege aus neun Spielen und in der Tabelle bereits fünf Punkte vor dem ersten Verfolger: Der Grazer AK legte einen fulminanten Start in die aktuelle 2.-Liga-Saison hin und hat schnell deutlich gemacht, dass man den knapp verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr heuer unbedingt nachholen möchte.

Dazu hat man sich im Angriff neu aufgestellt und mit Christian Lichtenberger, Michael Cheukoua sowie Daniel Maderner eine Offensive gefunden, die von Beginn weg harmonierte und zu überzeugen wusste. Angreifer Maderner spricht im kicker-Interview über seinen erfolgreichen Beginn in der Steiermark, den positiven Lauf seiner Mannschaft und wie man am Samstag beim Topduell gegen Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz den Vorsprung ausbauen möchte.

Herr Maderner, nach nur neun Spieltagen liegt der GAK bereits fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz, den SKN St. Pölten hat man bereits mit acht Zählern abgeschüttelt. Auf wie viel Prozent performt das Team bereits so früh in der Saison?

Puh, ich kann keine genaue Zahl nennen, aber bis jetzt performen wir schon sehr, sehr gut. Wir stehen hinten einfach sehr sicher. Das macht es für uns Stürmer auch einfacher, wenn man weiß, dass das Tor hinten fast immer sauber bleibt und man nicht viele Tore bekommt. Vorne haben wir uns als neues Offensiv-Trio bereits sehr gut zurechtgefunden - besser als man das so früh in der Saison erwarten konnte. Ich finde einfach, dass das Werk bei uns bereits sehr gut läuft und man merkt, dass auch abseits des Platzes die Chemie passt. Das spiegelt sich am Platz wider. Diese Energie vom ganzen Verein spürt man bei jedem Spiel.

Mit acht Siegen in den ersten neun Spielen setzte der GAK ein deutliches Statement. Wie erklären Sie sich diesen positiven Start?

Man muss ganz ehrlich sagen, dass wir in einem brutalen Lauf drinnen sind. Den nehmen wir natürlich gerne so mit und den haben wir uns auch hart erarbeitet. Wir überzeugen von Spiel zu Spiel mit unseren Prinzipien, die wir auf den Platz bringen. Unsere Bilanz ist halt brutal, dass man in neun Spielen achtmal gewinnt, ist schon ein Statement. Das ist ein guter Polster, den wir mitnehmen und auf dem wir aufbauen können. Man sieht aber an Bregenz, dass sie auch ihre Prinzipien haben und von den Punkten her einen super Fußball spielen, der sehr gut auf die Liga abgestimmt ist. Natürlich ist der Vorsprung auf St. Pölten mit acht Punkten nach neun Spielen schon sehr groß, aber im Prinzip ist noch nicht mal ein Drittel der Meisterschaft gespielt. Wie man weiß, entscheidet sich sowas zumeist erst in den letzten Runden. In den vergangenen Jahren waren viele Mannschaft im Winter weit vorne, aber im Endeffekt bedeutet das nur, dass du einen kleinen Polster hast. Das musst du aber auch erst noch heimspielen.

Aktuell muss der 2.-Liga-Fan ja ein einseitiges Titelrennen befürchten.

Ich würde mich nicht beschweren (lacht).

Nach vier Siegen zum Start gab es eine überraschende 1:4-Niederlage in Lafnitz. Die Mannschaft hat sich dadurch aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und danach erneut vier volle Erfolge in Serie feiern können. Woher nimmt das Team diese Selbstsicherheit und Konstanz?

Ich glaube einfach, dass es die Mischung ausmacht. Wir haben als Stürmer so ein Vertrauen in unsere Defensive und umgekehrt hat die Defensive so ein Vertrauen in uns Offensivkräfte, dass wir vorne die benötigten Tore machen. Diese Balance zwischen vorne und hinten ist im Moment sehr gut und das macht uns stark. Zusätzlich pusht dich die Historie, die Tradition und die Fanbasis des Klubs als Spieler zusätzlich.

Man stellt die beste Offensive und die zweitbeste Defensive der Liga. Was zeichnet das gesamtmannschaftliche Paket beim GAK aus?

Wir haben in der Mannschaft eine gute Mischung aus Routine und jungen Spielern. Das stimmt einfach die Balance. Das heißt, auch wenn es bei uns mal nicht so gut laufen sollte, was vorkommen wird, dass wir uns da nicht deppert machen lassen.

Es war sehr wichtig, dass das Grundgerüst von Saisonbeginn weg gleich gestanden ist. Daniel Maderner

Die Offensive wurde nach den Abgängen von Michael Liendl, David Peham und Lenn Jastremski gänzlich neu aufgestellt. Ein Vorteil, dass sich die Mannschaft in der Sommervorbereitung dadurch gemeinsam finden konnte?

Ja, ich denke schon. Prinzipiell habe ich es sehr gut gefunden, dass vor allem in der Defensive und allgemein in der Mannschaft sehr viele Spieler gehalten worden sind. Das war sehr wichtig, dass das Grundgerüst von Saisonbeginn weg gleich gestanden ist. Wir drei vorne bringen einfach wieder einen frischen Wind hinein, der viel ausmacht. Denn der Ausgang der letzten Saison war sicher nicht leicht für die Köpfe der Spieler und da war dieser frische Wind nach vorne mit Sicherheit sehr gut. Das wurde von der Vereinsführung und der sportlichen Leitung sehr raffiniert gemacht.

Sie haben das Ende der letzten Saison angesprochen. Ist dadurch in der Mannschaft noch mehr Feuer drinnen, um es dieses Jahr zu schaffen?

Als ich zum GAK gekommen bin, habe ich mir natürlich überlegt, wie die Spieler darüber denken und ob das noch sehr in den Köpfen ist. Aber wie Sie schon gesagt haben, hat man vom ersten Tag dieses Feuer gespürt. Die Mannschaft hat es zwar im letzten Jahr ganz knapp nicht geschafft, aber wenn man es heuer schaffen würde, wäre das umso bedeutender. Denn wenn man nach so einem Rückschlag wieder aufstehen kann - und ich hatte davon mit Verletzungen in der Vergangenheit auch schon welche - ist das so viel mehr wert, wenn man das am Ende schafft.

Sie meinten zuletzt, dass die Gegner gegen den GAK aufgrund der Historie immer noch ein Eck mehr motiviert in die Spiele gehen. Fällt es auch da manchmal schwer, immer dieses Tempo zu halten oder verleiht das vielmehr einen zusätzlichen Push?

Das ist natürlich Fluch und Segen zugleich (lacht). Da draußen stehen bei uns immer - sogar auswärts - 500 bis 700 Leue, bei einem Steirer-Derby sogar noch mehr, und das pusht dich als Spieler zusätzlich. Natürlich ist es dann schwierig, wenn jeder Gegner dadurch mehr aufgezuckert und doppelt motiviert ist gegen uns, weil sie jede Woche vor einer gewissen Kulisse spielen. Aber in der Liga ist sowieso kein Spiel leicht, du musst immer bei 100 Prozent sein. Im Moment ist es einfach so, wenn es spielerisch nicht so läuft, dann bringen wir es kämpferisch rüber. Wir saugen das von den Fans auf und bringen das auf den Platz. Aktuell läuft es einfach.

Mit sechs Toren und zwei Assists in den ersten neun Ligaspielen haben Sie sich sehr schnell und erfolgreich in Graz eingefunden. Warum hat es zwischen Ihnen und dem GAK sofort geklappt?

Ich habe schon vor meinem Wechsel Spieler in der Mannschaft gekannt, was schon ein Pluspunkt war und es mir relativ leicht gemacht hat, in das Team zu finden. Es wird hier einfach ein brutaler Teamspirit gelebt, der vom Vorjahr und den Jahren davor noch da ist. Beim ersten Spiel im Cup waren bereits 500 Fans von uns dabei und das hat mich sofort gepackt und einfach angestachelt. Ich habe generell viel Kontakt mit den Fans und das gibt dir einfach viel Kraft. Ich habe den Schritt bewusst gemacht, zu so einem Verein zu gehen, weil ich denke, dass ich als Typ zu so etwas super passe. Ich stehe für die Werte, die der Verein und die Fans vertreten und von dem her war es für mich leicht, dieses Feuer für das Projekt und das klare Ziel Aufstieg zu entwickeln.

Gemeinsam mit Ihren Kollegen Michael Cheukoua sowie Christian Lichtenberger bilden Sie die stärkste Offensive der gesamten Liga. Was ist das Geheimnis hinter dieser Kombination?

Das Gute ist, dass wir drei grundverschiedene Spielertypen sind. Wir haben den Lichti, der spielerisch und am Ball einfach überragend ist, der das richtige Auge für die Mitspieler hat, um den tödlichen Pass zu spielen, aber auch selbst seine Tore machen kann. Dann haben wir den Michael, der einfach ein Bulle ist, brutal schnell ist und viel rackert. Und dann haben wir noch mich als Zielspieler und echten Neuner mit meiner Wucht. Da ergänzen wir uns einfach so gut, weil wir so unterschiedliche Typen sind. Das war auch der Plan des Trainers, dass wir in der Offensive so flexibel sind. Wir können vorne Fußball spielen, wir können auf den zweiten Ball spielen und in die Tiefe spielen, da ich auch nicht so langsam bin. Da sind so viele Kompetenten in unserem Offensivspiel, die uns stark und so extrem unberechenbar für die Gegner machen.

Nach Ihrem Kreuzbandriss in der vergangenen Saison haben Sie sich zur Rückkehr nach Österreich entschieden. Wie glücklich macht es Sie, dass Sie sofort wieder an Ihre alte Form anknüpfen konnten?

Ich bin ein Typ, der es liebt zu kämpfen und so war es auch in der Reha. Ich wollte mich unbedingt zurückkämpfen, um wieder das Gefühl zu haben, mit Fußballschuhen auf dem Platz zu stehen und einfach zu spielen. Im Moment ist einfach alles leicht für mich. Ich freue mich einfach, dass ich fit bin und dass ich meine Leistung jede Woche über 90 Minuten abrufen kann. Dass es es dann so ein Comeback ist, war für mich überragend. Ich weiß natürlich auch, dass noch mehr drinnen ist und ich nicht ganz bei 100 Prozent bin. Wenn ich da noch hinkomme, kann die Saison schön enden kann.

Das klingt nach acht Scorerpunkten in neun Ligaspielen ja fast wie eine Drohung an die Konkurrenz.

(lacht) Ich spüre einfach so, dass es so ist und wenn es dann noch besser ist, wird sich keiner bei uns darüber beschweren.

Ich hatte noch nie das Ziel, Torschützenkönig zu werden, auch nicht damals in Belgien. Aber wenn es am Ende so sein sollte, nehme ich das natürlich gerne mit. Daniel Maderner

In der Saison 2021/22 krönten Sie sich zum Torschützenkönig in der zweiten belgischen Liga. Wiederholen Sie dieses Kunststück nun in der zweiten österreichischen Liga?

Ich muss in erster Linie sagen, dass das klare Ziel für mich der Aufstieg ist. Ich weiß, was es dem Verein und Leuten hier bedeuten würde und das würde mir persönlich so viel geben, ihnen das zu schenken. In den drei Monaten habe ich einfach mitbekommen, welchen Stellenwert ein Aufstieg hätte und da bekomme ich eine richtige Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Unfassbar, was man jetzt schon spürt und welche Emotionen hier sind. Wenn ich meinen Betrag dazu leisten kann und erfolgreich bin, wäre ich natürlich sehr stolz. Ich hatte aber noch nie das Ziel, Torschützenkönig zu werden, auch nicht damals in Belgien. Aber wenn es am Ende so sein sollte, nehme ich das natürlich gerne mit. Das ist für einen Stürmer immer überragend.

Damals verpassten Sie schlussendlich als Dritter nur knapp den Aufstieg, das könnten Sie ja diese Saison mit dem GAK nachholen.

Da muss ich ehrlich sagen, dass das noch viel schöner wäre. Weil ich den GAK gut kenne, ich in meiner Heimat bin und das ist das nochmal was ganz anderes. Das macht es viel besonderer.

Besonders wird auch das Duell im ÖFB-Cup-Achtelfinale gegen Erzrivale Sturm Graz. Für Sie ein Highlight-Spiel?

Ich habe das bereits im Vorjahr verfolgt, als sie auch schon im Cup aufeinandergetroffen sind - da hat die Stadt einfach gebrannt. Da standen die Fans schon zwei Wochen vorher unter Strom und es hat überall ein riesengroßes Feuer gelodert. Ich denke, dass wird dieses Jahr anders, weil wir in einer Situation sind, wo wir schon auf die Liga schauen müssen. Denn das klare Ziel ist der Aufstieg, weil wenn wir das schaffen, haben wir nächstes mindestens zwei und im besten Fall sogar vier Derbys, sollten wir es in die Meistergruppe schaffen. Das ist aber ohnehin Zukunftsmusik. Die Liga muss dieses Jahr einfach Priorität haben. Natürlich ist es etwas ganz Spezielles, so ein Grazer-Derby zu spielen, aber für mich als Spieler hat die Liga Priorität. Das klingt vielleicht etwas hart und abgedroschen, aber jetzt müssen wir einmal die nächsten Spiele gut absolvieren und dann können wir an Sturm denken. Das wird natürlich etwas Spezielles, wenn wir in der Merkur Arena vor ausverkauftem Haus spielen. Das ist für einen Fußballer immer etwas ganz Besonderes mit den Emotionen. Wir wollen aber zunächst in der Meisterschaft performen und alles andere ist ein Bonus.

Am Samstag steht das Topduell gegen Verfolger Schwarz-Weiß Bregenz an. Dass die Vorarlberger gleich so erfolgreich performen, kam wohl für viele überraschend. Mit einem Heimsieg könnte man den Abstand ausbauen. Was wird es dafür brauchen?

Keiner hat sich das erwarten können von Bregenz, aber sie spielen halt einfach einen Fußball, der perfekt ist, um in dieser Liga Punkte zu holen. Ob er allerdings attraktiv ist, müssen andere beurteilen (lacht). Für uns ist jedes Spiel wichtig, aber wenn du diese Partie gewinnst, hast du mal beide Verfolger auf acht Punkte distanziert und acht Punkte Vorsprung nach zehn Spieltagen wären schon brutal. Im Endeffekt sind es am Anfang der Saison aber nur Bonuspunkte. Entscheiden wird sich alles nach dem Winter. In der Pause werden wir dann alles analysieren und schauen, wo wir stehen. Die Partie gegen Bregenz wird jedenfalls nicht leicht. Wir werden viel Durchhaltevermögen brauchen, weil der Gegner tief steht und auf Konter lauert. Das heißt, wir brauchen eine gute Restverteidigung, aber da mache ich mir bei unseren Leuten eh keine Sorgen. Da müssen wir hinten wie immer gut stehen. Vorne werden wir wahrscheinlich wenig Chancen vorfinden. Da müssen wir die wenigen wie gegen St. Pölten, wo wir aus vier Torschüssen drei Tore gemacht haben, einfach nützen. Diese Kaltschnäuzigkeit, die uns im Moment auszeichnet, müssen wir wieder zum Vorschein bringen. Dann denke ich, dass das gut ausgehen wird. Dann können wir beruhigt in die Länderspielpause gehen und schauen, an welchen Schrauben wir noch drehen müssen und dann geht es weiter.

Die Bregenzer blieben in den vergangenen fünf Spiele unbesiegt und bieten die stärkste Defensive der gesamten Liga auf. Da kommt auf Ihre Offensive einiges an Arbeit zu.

Die rühren halt Beton hinten an, aber so kennt man den Fußball von Andreas Heraf ja auch. Für das steht er und wie man sieht, bringt es Punkte. Im Fußball geht es nunmal um drei Punkte und die machen sie im Moment. Es wird für uns natürlich nicht leicht, da durchzukommen, aber wir werden alles daransetzen, ihr Bollwerk zu sprengen und einen Heimsieg einzufahren. Jeder weiß, wie wichtig es ist, mit einem Sieg in die zweiwöchige Pause zu gehen. Wenn du da positiv abschließt und neun Siege in zehn Spielen feiern konntest, braucht man auch während der spielfreien Zeit nicht viel reden. Wir wissen aber, dass noch Luft nach oben ist in unserem Spiel, daran müssen wir arbeiten und dann wird es sehr schwierig werden, den GAK in dieser Saison zu bezwingen.