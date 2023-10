Mader: "Es geht nicht um Kredit vergangener Tage, Fußball ist ein Jetzt-Sport"

Mit nur zwei Punkten aus den ersten zehn Spielen liegt Austria Lustenau am Tabellenende. Trainer Markus Mader spricht im kicker-Interview über den schwachen Saisonstart, die aufkeimende Trainerdiskussion und die größten Probleme seiner Mannschaft.

Herr Mader, Austria Lustenau blickt auf einen verkorksten Saisonstart zurück und wartet in der Liga immer noch auf den ersten Sieg. Wie sattelfest sitzen Sie noch im Trainerstuhl?

Dafür bin ich der total falsche Ansprechpartner. Das müssten Sie unseren Vorstand oder Sportdirektor fragen. Ich weiß aber, was wir als Trainerteam geleistet haben. Wir sind vor zweieinhalb Jahren zu Austria Lustenau gekommen und haben dann ein Team zusammengestellt, das es geschafft hat, gleich im ersten Jahr in die Bundesliga aufzusteigen. Das hat die Austria vorher 22 Jahre lang erfolglos versucht. Das war also ein großer Erfolg. Im Vorjahr wurden wir im Vorhinein als Abstiegskandidat gehandelt und haben es dann fast in den Europacup geschafft. Ich denke, dass wir in den vergangenen zwei Jahren Herausragendes geleistet haben. Jetzt läuft es nicht so gut, die Ergebnisse und Punkte fehlen. Aber es ist sicher so, dass sich seit dem Europacup-Play-off das Trainerteam menschlich und inhaltlich nicht grundlegend verändert hat. Wir haben es in diesen zwei, drei Monaten sicher nicht verlernt. Und ich glaube auch, dass Misserfolge nicht immer nur mit dem Trainer zu tun haben.

Nach der 0:5-Niederlage gegen Rapid kündigten Sie an, Ihre Analyse der Situation bei Bedarf mit Sportkoordinator Alexander Schneider zu teilen. Gab es dieses Treffen bereits?

Nein, wir sind ohnehin einer Meinung. Ich tue mir aber schwer, meine Arbeit zu bewerten. Das müssen andere machen. Die, die das momentan machen, sind diejenigen, die ich bei uns in einer Trainingseinheit noch nie auf dem Fußballplatz gesehen habe. Sie kennen weder unsere Trainingspraktiken noch unsere Trainingsinhalte. Sie wissen auch nicht, wie die Spieler im Training performen. Sie kennen keinen einzigen Matchplan von uns. Das sind die Leute, die derzeit meine Arbeit bewerten. Zustehen würde das eigentlich einzig und allein unserem Sportdirektor, weil er bei den Trainings dabei ist und unsere Spielpläne kennt. Wir diskutieren auch oft über unsere Aufstellungen und daher dürfte er sich auch kritisch äußern. Bis jetzt waren wir uns aber immer einig. Deswegen sehe ich das Ganze sehr gelassen.

Auf wen spielen Sie an, wenn Sie von Leuten reden, die noch nie bei einer Trainingseinheit dabei waren?

Auf die Öffentlichkeit, die jetzt zum Beispiel unser System oder unsere Aufstellungen hinterfragt. Das betrifft viele Leute: Personen im VIP-Klub oder auch Journalisten. Das ist ihr Job und daher akzeptieren wir das so. Für mich ist das auch überhaupt nicht schlimm. So ist das Fußballgeschäft. Die Leute hinterfragen natürlich alles, wenn der Erfolg nicht da ist. Das dürfen und müssen sie auch. Ich bin ihnen nicht böse, aber es prallt einfach an mir ab. Wie gesagt: Der Einzige, der meine Arbeit bewerten sollte, ist mein Sportchef. Denn er hat den besten Einblick.

Ich finde es furchtbar, wenn man nur aufgrund einiger Niederlagen die Nerven wegschmeißt und Schnellschüsse macht. Markus Mader

Bei sportlichen Krisen ist der Trainer meist das schwächste Glied im Verein. Empfinden Sie das teilweise auch als unfair?

Das ist einfach das Gesetz im Fußball. Aber ich habe schon immer betont, dass ich es einen Wahnsinn finde, wie schnell Trainer entlassen werden, nur weil Leute im Vorstand oder so nervös werden. Ich finde es furchtbar, wenn man nur aufgrund einiger Niederlagen die Nerven wegschmeißt und Schnellschüsse macht. Dafür hat es alleine seit meinem Amtsantritt bei der Austria genügend Beispiele gegeben. Einige meiner Ex-Kollegen sind jetzt nicht mehr Trainer und haben ihren Job verloren, obwohl sie wahrscheinlich gute Arbeit geleistet haben. Gleichzeitig ist Fußball ein Ergebnissport, das wissen wir alle. Wenn die Ergebnisse nicht passen, ist der Trainer eben das schwächste Glied in der Kette. Es ist einfacher, einen Trainer zu entlassen als 17 Spieler. Und wahrscheinlicher auch günstiger (lacht).

Denken Sie, dass Sie aufgrund Ihrer Erfolge in der Vergangenheit bei den Verantwortlichen mehr Kredit haben als Trainer bei anderen Vereinen?

Das weiß ich nicht. Mir ist aber wichtig, dass die Verantwortlichen unsere Arbeit objektiv einschätzen. Es geht nicht um Kredit vergangener Tage, Fußball ist ein Jetzt-Sport. Ich gehe jedenfalls nicht zum Vorstand und frage, wie es mit meiner Person aussieht. Wenn der Vorstand mir etwas zu sagen hätte, würden die entsprechenden Personen zunächst einmal zu mir kommen und mit mir über mögliche Lösungen sprechen. So gut kenne ich sie schon. Es sei denn, sie haben überhaupt kein Vertrauen mehr in mich und entscheiden sich für eine Trennung. Bisher war es aber ruhig und wir als Trainerteam haben noch nichts Negatives gehört. Es ist in unserer Situation auch wichtig, sachlich zu bleiben. Wir dürfen uns nicht in Vorwürfe verstricken, sondern müssen zusammen aus diesem Loch herauskommen. Aber natürlich wird man ab und zu gefragt, aus welchen Gründen man sich für eine bestimmte Aufstellung entschieden hat. Das können wir meistens argumentieren.

Mit fünf erzielten sowie 24 erhaltenen Treffern liegt Lustenau auch bei diesen beiden Werten auf dem letzten Platz.

(unterbricht) So ist es. Daher sind wir auch Letzter.

Wieso hat die Mannschaft in dieser Saison noch nicht ihre Balance gefunden?

Wir haben mit Jean Hugonet unseren Abwehrchef im Sommer an Magdeburg verloren. Er hat gemeinsam mit Matthias Maak unsere Verteidigung stabilisiert. Die beiden haben auch ihre Nebenmänner stärker gemacht, daher sind wir defensiv sehr gut gestanden. Bis jetzt konnten wir Hugonet noch nicht eins zu eins ersetzen, das wird auch künftig schwierig werden. Wir haben darauf reagiert und Boris (Moltenis, Anm.) geholt. Er musste sich zunächst einmal an die neue Situation in Lustenau gewöhnen. Er kommt langsam in die Rolle, dass er Jean ersetzen kann. Das zweite Problem ist, dass Matthias Maak jetzt schon einige Zeit verletzt ist. Das führt dazu, dass wir in der Abwehr keine Konstanz hatten. Die Leute, die hinten gespielt haben, sind blutjung. Darijo Grujcic (24, Anm.) und Leo Mätzler (21, Anm.) sind beide um die 20 Jahre alt. Wir haben sicher die jüngste Abwehr in der Liga. Diese Spieler wurden ins kalte Wasser geworfen und nach Gegentoren war schon eine gewisse Verunsicherung zu spüren. Man darf ihnen aber keinen Vorwurf machen, weil sie erst ihre Erfahrungen machen müssen.

Gegen Rapid lief Anderson in der Viererkette als Innenverteidiger auf. Ist diese für ihn ungewöhnliche Position auch ein Zeichen dafür, dass Sie in der Defensive immer noch auf der Suche sind?

Nein, wir haben schon unsere Ideen. Ich gebe Ihnen noch einen anderen statistischen Wert: Wir haben von den 24 Gegentoren sage und schreibe 22 innerhalb des Sechzehners erhalten. Also egal, wie wir hinten bislang gespielt haben, wir konnten die Gegner nicht an Torschüssen hindern. Man sieht also, dass die mannorientierte Verhinderung von Torchancen nicht funktioniert. Unsere Gegner kommen innerhalb des Strafraums viel zu einfach zu Abschlüssen. Daran müssen wir arbeiten. Daher haben wir immer wieder verschiedene Varianten probiert, die individuellen Fehler sind aber geblieben. Wir sind von den Leuten in der Box zu weit weg. Das ist unser Hauptproblem in der Defensive.

Und in der Offensive?

Da ist es einfach so, dass unser bester Torschütze der Vorsaison (Lukas Fridrikas, Anm.) seit dem zweiten Spiel gegen die Wiener Austria verletzt fehlt. Er fehlt uns an allen Ecken und Enden, weil er auch in schwächeren Spielen von uns ein Torgarant war. Außerdem hinken ein paar Offensivspieler ihrer Form hinterher. Deswegen sind wir noch nicht so gefährlich, wie wir uns das wünschen. Und natürlich hängt alles miteinander zusammen: Wenn man hinten verunsichert ist, tut man sich beim Herausspielen schwerer. Wenn man vorne den Ball verliert, hat man schon wieder Angst, dass es hinten einschlägt. Das führt insgesamt zu dem negativen Bild, das wir gerade abgeben. Wir müssen das in den Griff bekommen.

Sie haben Lukas Fridrikas bereits angesprochen. Wann ist denn nach seiner Schambeinentzündung mit einem Comeback zu rechnen?

Das ist so schwer zu sagen. Eigentlich haben wir gehofft, dass er gegen Rapid schon wieder spielen kann. Diese Partie kam dann noch zu früh, jetzt hoffen wir auf das nächste Spiel gegen Blau-Weiß Linz. Das Problem bei seiner Verletzung ist, dass niemand genau prognostizieren kann, wann er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte sein wird. Er ist aber auf einem gutem Weg und macht Trainingseinheiten auch schon fast wieder komplett mit. Ein genaues Datum für seine Rückkehr gibt es dennoch nicht.

Nicht jeder Spieler schreit hurra, wenn sich Austria Lustenau meldet. Markus Mader

Unvergessen ist das Mannschaftsfoto unmittelbar vor Saisonstart, auf dem nur 14 Feldspieler sowie drei Torhüter zu sehen waren. Aufgrund der aufrechten Kooperation ist Lustenau natürlich auch auf die Entscheidungen von Clermont Foot angewiesen, aber würden Sie dennoch sagen, dass in der Saisonplanung Fehler unterlaufen sind?

Grundsätzlich war das nicht optimal, das wissen wir alle. Aber ich sage Ihnen etwas ganz ehrlich: Es ist für Austria Lustenau nicht einfach, schon vor Trainingsbeginn den kompletten Kader zusammen zu haben. Wir könnten schon einen 20-Mann-Kader stellen, aber ob dieser dann qualitativ für die Bundesliga reicht, ist zu bezweifeln. Wir müssen uns unsere Schüsse gut überlegen. Die Kaderzusammenstellung dauert auch deshalb länger, weil Austria Lustenau einfach nicht die Nummer eins und Wunschdestination jedes Spielers ist. Unser Sportchef hat seit Jänner am Kader für die neue Saison gearbeitet und Kontakte zu interessanten Spielern aufgebaut. Aber egal, wie sehr er sich bemüht: Viele Spieler wollen erst einmal abwarten und auf andere Angebote warten, bevor sie sich für Lustenau entscheiden. Das macht die Arbeit für ihn natürlich sehr schwer. Nicht jeder Spieler schreit hurra, wenn sich Austria Lustenau meldet. Dementsprechend ziehen sich die Verhandlungen immer wieder in die Länge. Auch im Sommer war es so, dass viele Spieler zwar Interesse an einem Wechsel zu uns hatten, aber doch noch lieber auf ein besseres Angebot gewartet haben. Wir hatten drei oder vier Wunschspieler, die wir deswegen allesamt nicht bekommen haben. Das ist das Los, das Alexander (Schneider, Anm.) gezogen hat. Auch er würde sich wünschen, dass der Kader schneller steht. Das war aber schon in den vergangenen Jahren so. Wenn ich mich an Bryan Teixeira oder Fridrikas zurückerinnere, sind auch sie erst nach einigen Runden zu uns gekommen.

Apropos Bryan Teixeira: Für ihn läuft es bei Sturm Graz nicht nach Plan. Ist eine Leih-Rückkehr im Winter ein Thema?

Das weiß ich nicht. Fakt ist, dass Bryan Teixeira ein ausgezeichneter Spieler ist und er bei uns hervorragend performt hat. Unser System war für ihn perfekt. Ich weiß nicht, wie er bei Sturm in das 4-4-2-System mit Raute hineinpassen soll. Das ist ein Systemproblem. Er ist ein 4-2-3-1-Spieler auf der Außenbahn und kann auch als dritter Stürmer spielen, aber im 4-4-2 mit Raute, wo er eigentlich nur als Stürmer spielen kann, hat er zu große Konkurrenz. Darum finde ich seinen Wechsel schade, weil er bei uns sicher noch eine große Rolle gespielt hätte. Aber ich verstehe ihn und seinen Berater auch. Wenn man einen Schritt zu so einem Topklub machen kann, ist die Verlockung natürlich sehr, sehr groß. Er wird es bei Sturm in diesem System und bei dieser Konkurrenz schwer haben, aber ich traue ihm das schon zu. Bei uns wäre er jedenfalls herzlich willkommen (lacht).

Am 21. Oktober steht für Lustenau das so wichtige Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz auf dem Programm. An welchen Stellschrauben werden Sie in der Länderspielpause drehen, um Ihre Mannschaft auf diese Partie vorzubereiten?

Grundsätzlich müssen wir an unserer Kompaktheit und an unserem Umschaltspiel - sowohl defensiv als auch offensiv - arbeiten. Wir müssen außerdem ruhiger werden, wenn wir den Ball haben. Die Selbstsicherheit aus dem vergangenen Jahr ist gefragt. Zudem müssen wir auch die Box-Besetzung im eigenen Strafraum verbessern, weil die Gegner bislang zu einfach abschließen konnten. Das sind unsere Schwerpunkte in der Länderspielpause. Wir haben also viel zu tun, arbeiten aber sehr eifrig daran. Die Jungs ziehen brav mit, obwohl wir derzeit aufgrund kleiner Blessuren und der Nationalteamauftritte einiger Spieler nur 13, 14 Feldspieler haben. Die Jungs wollen sich verbessern, das sieht man in jeder Trainingseinheit. Und um noch einmal auf die Bewertungen von außen zurückzukommen: Mir ist völlig egal, was die Leute über mich sagen. Mir ist wichtig, dass die Mannschaft mir vertraut und was der Sportdirektor sowie der Vorstand denken. Alles andere prallt an mir ab.