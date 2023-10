Mader angezählt? Lustenau will "gemeinsam da rauskommen"

Austria Lustenau wartet nach zehn Spieltagen weiterhin auf den ersten Sieg. Auf eine Trainerdiskussion will man sich in Vorarlberg aber noch nicht einlassen.

In den ersten zehn Spielen der diesjährigen Meisterschaft präsentierte sich Austria Lustenau meist alles andere als bundesligatauglich. Die Vorarlberger, die in der vergangenen Spielzeit als Aufsteiger noch für große Furore gesorgt hatten, sind in der Liga weiterhin sieglos und halten nach rund einem Saisondrittel erst bei zwei Punkten. Am Samstag schlitterte das Schlusslicht vor heimischem Publikum in ein 0:5-Debakel gegen den SK Rapid.

"Ich habe mit viel gerechnet gestern, aber nicht mit so einem Spiel", zeigte sich Torhüter Domenik Schierl in der "Sky"-Sendung "Talk & Tore" ratlos. "Dass es schwieriger wird als das erste Jahr, haben wir alle gewusst. Ich glaube, dass es mehrere kleine Gründe gibt. Wir haben wieder einmal einen Kaderumbruch gehabt, bei dem uns mit Jean Hugonet und Hakim Guenouche zwei wichtige Stützen abhandengekommen sind." Außerdem seien mit Lukas Fridrikas, Matthias Maak und Pius Grabher derzeit wichtige Spieler verletzt.

Besonders augenscheinlich sind nach den Abgängen von Hugonet und Guenouche die Probleme in der Abwehr: Mit 24 Gegentreffern kassierte Lustenau die meisten aller Teams. Trainer Markus Mader sah sich angesichts der großen Defensivsorgen gegen Rapid offenbar zu Experimenten gezwungen und bot Anderson, der für gewöhnlich auf der rechten Seite spielt, in der Innenverteidigung auf. Ein Experiment, das furchtbar schiefging.

Schneiders interessanter Ronaldo-Vergleich

Über einen Trainerwechsel denkt man in Lustenau nach dem verkorksten Saisonstart aber offenbar noch nicht nach. "Es gibt keine Diskussion, dass wir da gemeinsam rauskommen wollen und müssen", erklärte Sportkoordinator Alexander Schneider. "Wir sind auch davon überzeugt, dass wir es gemeinsam erfolgreich machen werden." Ein grundsätzliches Qualitätsmanko ortet Schneider nicht: "Es ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Form und Qualität. Wir bringen die Qualität, die wir haben, nicht auf den Platz. Das ist ganz klar. Wenn Cristiano Ronaldo an zwei bis drei Spieltagen den Ball immer nur in die Wolken schießt, wird keiner sagen, dass er nicht die individuelle Qualität hat, sondern im Moment einfach nicht diese Form hat. So sehe ich das bei uns auch."

Aus Schierls Sicht mangelt es schlichtweg an Erfolgserlebnissen: "Es hat sich rundherum und überall in der Kabine schon nach einem brutalen Fehlstart angefühlt. Du rennst natürlich dem ersten Saisonsieg nach und kommst dann in so eine Negativspirale." In der Länderspielpause hat Lustenau nun wieder Zeit, die bisherige Spielzeit aufzuarbeiten. Danach geht es für die Westösterreicher mit dem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Linz (21. Oktober, 17 Uhr) weiter. Es könnte für Mader bereits das Spiel der letzten Chance sein.