Maddison dabei: Southgate nominiert 25 Premier-League-Spieler - und Bellingham

Nationaltrainer Gareth Southgate hat Englands WM-Kader für Katar nominiert. Auch auf der Insel gibt es Personalien, die reichlich diskutiert werden.

Für Englands Männer-Nationalmannschaft geht das Warten weiter. 1966 der WM-Titel im eigenen Land - und seither lange nichts. Im Vorjahr dann zumindest das EM-Finale in Wembley - verloren. Wie auf die Amtszeit von Nationaltrainer Gareth Southgate zurückgeblickt werden wird, könnte sich also bei der WM in Katar entscheiden.

Für die 22. Ausgabe des Weltturniers durfte auch der einstige Verteidiger ein 26 Mann starkes Aufgebot nominieren, das die "Three Lions" am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben haben. Für mehr Freude als Skepsis hat die Nominierung des Kreativspielers James Maddison (25, Leicester City) gesorgt, dessen Kompatibilität mit Southgates System stets heiß diskutiert wurde. "Er spielt wirklich gut, hat es sich verdient und kann uns etwas geben, das unsere anderen Angreifer nicht geben können", erklärte sich Southgate.

Wer spielt hinten rechts?

Ein anderes großes Thema, das es für den 52-Jährigen allerdings noch zu klären gilt, ist die ewige Debatte um die Rechtsverteidigerposition: Wer spielt, wer nicht? Mit Reece James vom FC Chelsea hat sich ein starker Kandidat verletzungsbedingt aus der Diskussion verabschieden müssen, Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kyle Walker (Manchester City) und Kieran Trippier (Newcastle) haben hingegen allesamt Ansprüche, von Beginn an zu spielen. Zwei Kandidaten gemeinsam - in einer Dreier- plus vorgeschobener Viererkette - dürften es wohl maximal werden. Die Qual der Wahl.

Aus der Bundesliga - und damit als einziger Legionär im Kader - ist der 19 Jahre alte Jude Bellingham von Borussia Dortmund dabei, der sich im zentralen Mittelfeld große Chancen auf einen Stammplatz ausrechnen kann. Ex-Dortmunder Jadon Sancho (Manchester United), der seit geraumer Zeit mit Formschwankungen zu kämpfen hat, muss das Turnier vom Sofa aus verfolgen. Dass das auch für Fikayo Tomori (Abwehr, AC Mailand) oder Ivan Toney (Angriff, Brentford) gilt, wird auf der Insel kritischer bewertet.

Zum Auftakt treffen die Engländer am 21. November (Montag) um 14 Uhr auf den Iran. Die weiteren Gegner in Vorrunden-Gruppe B sind Wales und die USA.

Das englische Aufgebot im Überblick:

Tor: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal)

Abwehr: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal)

Mittelfeld: Jude Bellingham (Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham)

Angriff: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle)

