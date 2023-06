Madden NFL 24: Josh Allen ziert das neue Cover

Josh Allen wird das Cover von Madden NFL 24 zieren. Der Quarterback der Buffalo Bills sorgt damit für eine Premiere bei seinem Franchise - und verdeutlicht, was ihm diese Ehre bedeutet.

Allen ist neuer Coverstar für Madden NFL 24, er avanciert zum Nachfolger von Namensgeber und Legende John Madden. Dem Quarterback der Buffalo Bills wird diese Ehre zudem als allererstem Spieler seines Franchises zuteil. Die Bedeutung der Auszeichnung stellte Allen nur kurz nach der Verkündung klar: "Ein Kindheitstraum wird wahr", twitterte der 27-Jährige.

Allen wird nicht nur das Cover der Standard Edition, sondern auch das der Deluxe Edition zieren. Die letzten aktiven American-Football-Profis auf der Madden-Hülle waren Tom Brady und Patrick Mahomes in Madden NFL 22. Allen zählt zu den besten Quarterbacks der NFL. 2018 wurde der gebürtige Kalifornier an siebter Stelle gedraftet, 2020 und 2022 wurde er jeweils für den Pro Bowl berufen.

FieldSENSE mit neuer Version

Mit der Bekanntgabe von Allen als neuem Coverstar enthüllte EA SPORTS auch einige Ingame-Neuerungen sowie einen Reveal-Trailer. So soll etwa die neueste Version des FieldSENSE-Systems die Grundlage für verbessertes Gameplay darstellen. An der PlayStation 5, der Xbox Series X|S und am PC wird laut Entwickler in der Folge möglichst großer Realismus geboten.

Mit der sogenannten "Sapien Technology" will EA SPORTS zudem die Skelette der NFL-Profis anatomisch korrekt abbilden, um die Spielerbewegungen akkurater darzustellen. Darüber hinaus wird Madden NFL 24 die Crossplay-Mechanik zwischen den Next-Gen-Konsolen und dem PC unterstützen. Release feiert die kommende American-Football-Simulation am 18. August.