Madden-Konkurrenz? Maximum Football 2023 stellt sich dem Platzhirsch

Am Sonntag steigt der Super Bowl LVII, der auch hierzulande zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme ziehen wird. An der Konsole tut dies in erster Linie Madden, das zeitnah Konkurrenz erhalten wird.

Die Vormachtstellung großer Sportspiele ist hinlänglich bekannt. FIFA, NBA2K oder Madden dominieren auch dank umfangreicher Lizenzierungen ihre Domänen. Dabei bieten die Platzhirsche jedoch nicht immer das beste Spiel. Hier will Indie-Entwickler Modus Games ansetzen und die Dominanz EA SPORTS' im Football brechen. Mit Maximum Football 2023 soll eine komplett überarbeitete Simulation an den Start gehen, die Madden 23 gefährlich werden will.

"Ultrarealistische Erfahrung" für lau?

Im Fokus steht dabei trotz der fehlenden NFL-Lizenzen der Realismus. Dank Unreal Engine 5 sollen Grafik und Animationen auf höchstem Level sein: "Enge, belohnende Bewegungen erlauben es Spielern, ein echtes Gefühl dafür zu bekommen, auf dem Platz zu sein." Die "responsive Steuerung" bedeute zusätzlich, dass "jeder Spielzug wie geplant durchgeführt" werde. Kurzum: Modus Games will Spielern eine "ultrarealistische Erfahrung" liefern - und zwar komplett kostenlos.

Denn die Football-Simulation macht nicht nur in Sachen Lizenzierung vieles anders als der Marktführer: Maximum Football wird ein Free-to-play-Titel sein. Hintergrund dieser Entscheidung sei die Vision von der "ultimativen Football-Simulations-Sandbox": "Als wir uns angesehen haben, wie wir diese Vision erreichen können, haben wir festgestellt, dass ein Model der beste Ansatz dafür ist, welches uns erlaubt, das Spiel mit der Community zusammen aufzubauen."

Lootboxen und Lizenzen fehlen

Auch auf Lootboxen will der Entwickler verzichten. Keinerlei "zufallsgenerierten Premium-Content" werde es in Maximum Football 2023 geben. Stattdessen soll es möglich sein, auf seine Kosten zu kommen, ohne auch nur einen Cent auszugeben: "Unser Ziel für Maximum Football und das Free-to-play-Modell ist es, sicherzustellen, dass das Spiel verfügbar, spielbar und vor allem unterhaltsam für die größtmögliche Spielerschaft ist."

Unterstrichen wird diese Ambition durch einige Andeutungen hinsichtlich diverser Spielmodi: Eine auf dem College beginnende Spielerkarriere scheint ebenso geplant wie eine Trainerkarriere, klassische Offline-Freundschaftsspiele und ein kompetitiver Online-Modus.

Bei allen Spielmodi schwingt ob der fehlenden Lizenzierungen außerdem eine kreative Freiheit mit: "Vollkommen anpassbar" sollen Teams sowohl hinsichtlich des Spieleraufgebots, als auch des optischen Auftretens sein.

Wann genau der Madden-Konkurrent, der sich womöglich auch an FIFA-Herausforderern wie Goals oder UFL orientiert, an den Start geht, ist momentan noch offen. Im Herbst diesen Jahres wird es voraussichtlich soweit sein. Nachdem bereits früher im Voraus eine Early-Access-Variante für den PC via Steam bereitstehen wird, darf dann auch auf Konsolen um Touchdowns gekämpft werden. Maximum Football soll für die PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen.