Madden 22 Virtual Pro Bowl: Der Weltrekord ist geknackt

Auf einem großen TV spielen? Nett. Auf einer Leinwand spielen? Überragend. Auf einer Hausfassade spielen? Weltrekord! Den knackten EA Sports und die NFL beim Madden 22 Virtual Pro Bowl.

Das Non plus Ultra: Videospiele auf einer Gebäudewand. twitch.tv/EAMaddenNFL

Die NFL-Saison läuft auf ihren Höhepunkt zu. Nur noch wenige Tage bis zu einem der größten Sportevents der Welt: dem Super Bowl. Bevor es aber am 14. Februar um den größten Titel im American Football geht, gibt es bereits eine Woche vorher einen Vorgeschmack.

Denn heute leitet der Pro Bowl die Football-Festtage ein. Im Allegiant Stadium zu Las Vegas geht es um die Frage, welche Conference die bessere ist. Die American Football Conference (AFC) oder National Football Conference (AFC)? Zwei All-Stars-Teams beantworten diese Frage.

Ein anderes Highlight des Pro Bowls ist aber schon eine Nacht zuvor gewesen. Um auf das Event in Las Vegas einzustimmen, spielte die NFL (National Football League) den Titel virtuell aus. In Madden 22 traten Derwin James von den Los Angeles Chargers und Nick Chubb von den Cleveland Browns gegen Micah Parsons von den Dallas Cowboys und Justin Jefferson von den Minnesota Vikings an.

Mit Witz und Action begeistern

Doch das Event ist nicht nur eine reine eSport-Veranstaltung. Statt ausschließlich Grind und Konzentration geht es vor allem um Gaudi und Action. Mehr als 3,5 Millionen Live-Zuschauer hievten es im vergangenen Jahr zum meistgesehenen Event in der Geschichte von Madden NFL auf digitalen Plattformen. Und sahen, wie zum Beispiel Marshawn Lynch vor Wut einen Stuhl kaputtmachte.

Die Stühle blieben dieses Jahr zwar heil, aber trotzdem ließen es sich die Spieler nicht nehmen, das Tanzbein zu schwingen oder ihre Kontrahenten zu necken. Gespielt wurde in einem Outdoor-Studio auf dem Las Vegas Strip. Das Setting glich einem Wohnzimmer und hatte - je später es wurde - mit leeren Pappbechern und Essensschalen auf dem Boden dann noch kaum Unterschiede zu manch echtem.

In der Kälte ausharren für den Weltrekord

Aber warum in der Kälte zum Controller greifen? Das hatte einen bestimmten Grund. Dieses Jahr sollte der Guiness Weltrekord für den größten projizierten Videospiel-Bildschirm fallen. Dafür bastelten die Veranstalter keine überdimensionale Leinwand, sie nahmen einfach eine Wand eines Gebäudes.

Ein Blick hinter die Kulissen - als das Wohnzimmer noch sauber war. twitch.tv/EAMaddenNFL

Insgesamt 4397,82 Quadratmeter wurden ausgeleuchtet - neuer Weltrekord! Da war die Urkunde fast schon wichtiger als das Endergebnis. Mit 31 zu 19 setzte sich die NFC-Auswahl klar durch.

Wieder einmal zeigten die Veranstalter Witz und Orginalität. Etwas, das EA Sports im Fußball/FIFA-Bereich seit langem vermissen lässt.