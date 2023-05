MacLeod neuer Bundestrainer der DEB-Frauen

Trotz des guten Abschneidens bei der Weltmeisterschaft setzt der DEB auf der Position des Frauen-Bundestrainers nicht länger auf Thomas Schädler. Sein Nachfolger wird der bisherige Assistenztrainer Jeff MacLeod.

Jeff MacLeod wird neuer Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Der bisherige Assistenztrainer wird seine neue Position am 1. Juni offiziell antreten, wie der DEB am Mittwoch mitteilte. Der 52-jährige Kanadier, der als Spieler sieben Jahre lang bei den Kassel Huskies in der DEL aktiv war, folgt auf Thomas Schädler, der mit dem deutschen Team zuletzt das Viertelfinale bei der WM in Kanada erreichte.

Der DEB erhofft sich von MacLeod, dessen Sohn Gregor zuletzt bei den Nürnberg Ice Tigers in der DEL spielte und nun nach Köln wechselt, neue Impulse bei der Neuaufstellung und Professionalisierung des Frauen-Eishockeys in Deutschland: "Jeff ist ein sehr erfahrener Trainer. Er hat bereits auf vielen Leveln gearbeitet und den DEB auch schon bei den Frauen als Assistenztrainer bei der WM unterstützt. Mit seiner ruhigen und emphatischen, aber auch sehr zielorientierten Arbeitsweise, wird er uns bei der Weiterentwicklung in diesem Bereich enorm weiterhelfen", so DEB-Sportdirektor Christian Künast.

MacLeod, der neben seiner Tätigkeit als Co-Trainer bei den DEB-Frauen zuletzt auch im Nachwuchs des ERC Ingolstadt arbeitete, sagte zu seiner Berufung: "Es ist mir eine Ehre, die Rolle des Nationaltrainers zu übernehmen und ich freue mich auf das weitere Wachstum und den Erfolg des Teams." Ziel sei es, auf der zuletzt positiven Entwicklung des Teams aufzubauen und in die Top Acht der Weltrangliste vorzustoßen.