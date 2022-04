MacKinnon-Gala bei Avalanche-Kantersieg

Nico Sturm bleibt mit der Colorado in der Erfolgsspur. Die Avalanche kanzelte die Los Angeles Kings mit 9:3 ab.

Nathan MacKinnon (#29) brillierte gegen die Kings - und die Cappys flogen aufs Eis. NHLI via Getty Images

Sturm, er erst Mitte März von den Minnesota Wild zum Titelkandidaten aus Colorado gewechselt war, erhielt insgesamt 16 Minuten Eiszeit und gab fünf Torschüsse ab, blieb aber ohne Torerfolg. Mit dem siebten Sieg in Serie verteidigte die Avalanche nicht nur die Tabellenspitze in der Western Conference, sondern ist derzeit auch das beste Team in der NHL.

Der 53. Saisonsieg bedeutet für das Team von Coach Jared Bednar gleichzeitig Franchise-Rekord. Beim 9:3 erzielte die formstarke Avalanche zum achten Mal mindestens sieben Tore. Den ersten Treffer besorgte Nicolas Aubé-Kubel (3.), nach elf Minuten stand es durch ein weiteres Tor des Kanadiers, der wie Valeri Nichushkin doppelt traf, bereits 4:0.

MacKinnon in Scoringlaune

Auch Nathan MacKinnon hatte da schon getroffen, und der 26-Jährige sollte im weiteren Verlauf zum Man of the Match avancieren: Dem 26-Jährigen gelang sein dritter Karriere-Hattrick, dazu sammelte er zwei Assists, womit er seinen persönlichen Rekord von fünf Scorerpunkten einstellte.

Das Team aus Denver ist bereits sicher für die Play-offs qualifiziert.