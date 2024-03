Maciej Gebala löst Vertrag in Leipzig auf und wechselt zu Liga-Konkurrent

Im Sommer wird Maciel Gebala den SC DHfK Leipzig trotz eines bis 2028 datierten Vertrages verlassen, der Handball Bundesligist bestätigte eine vorzeitige Auflösung des Kontrakts und vermeldete, dass der Kreisläufer zu einem Liga-Konkurrenten wechseln wird.

Handball Bundesligist SC DHfK Leipzig und der polnische Nationalspieler Maciej Gebala gehen ab Sommer getrennte Wege. Klub und Spieler einigten sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum Ende der laufenden Saison. Der 30-jährige Kreisläufer war im Jahr 2018 aus Plock zum SC DHfK gewechselt, bestritt bisher 187 Pflichtspiele für die Sachsen und erzielte 345 Treffer.

"Maciej ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, sich im Sommer zu verändern. Er möchte natürlich mehr Spielanteile und Verantwortung, als es im Moment der Fall ist", schildert Karsten Günther die aktuelle Situation.

Gleichzeitig haben wir aktuell wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern und wollen uns für die Zukunft so effektiv wie möglich aufstellen. Deshalb haben wir gemeinsam an einer Lösung gearbeitet, die allen Interessen gerecht wird und uns dazu entschlossen, seinen bis 2028 dotierten Vertrag einvernehmlich zum 30.06.2024 aufzulösen", erklärt der Leipziger Geschäftsführer.

Maciej Gebala: "Es war eine wirklich tolle Zeit"

"Ich spiele seit sechs Jahren in Leipzig und durfte Teil dieser geilen Mannschaft sein. Es war eine wirklich tolle Zeit mit Verein, Team und Fans als Einheit. In dieser Zeit ist auch familiär sehr viel passiert. Ich habe meine Frau geheiratet, meine zwei wunderbaren Kinder sind hier zur Welt gekommen und ich habe mich zu einem wichtigen Teil des SC DHfK und der polnischen Nationalmannschaft entwickelt. Meine Rolle in Leipzig hat sich aber in letzter Zeit etwas verändert", so Maciej Gebala.

Der Kreisläufer fügt an: "Ich liebe es einfach, Handball zu spielen und möchte auch weiterhin mein Land in Bestform auf internationaler Bühne vertreten. Deshalb haben Karsten und ich, trotz meines noch langen Vertrags, nach einer Lösung für beide Seiten gesucht. Mit Erlangen hat sich nun eine top Möglichkeit geboten, die ich als Handballspieler nutzen möchte. Danke an die Leipziger Handballfamilie. Dank euch konnte ich hier die bis jetzt besten Jahre meines Lebens verbringen."

DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther ergänzt: "Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, denn Maciej hat in den sechs Jahren beim SC DHfK Leipzig bleibenden Eindruck hinterlassen. Dennoch ist es die beste Entscheidung für alle und wir gehen im Sommer als Freunde auseinander. Aber vorher haben wir gemeinsam noch einiges vor und Maciej wird sich bis zum Ende dieser Saison voll in den Dienst der Mannschaft stellen, um gemeinsam mit unseren Fans noch einige Handballfest zu feiern. Beim Derby gegen den ThSV Eisenach wollen wir damit anfangen."

Zechel-Nachfolger in Erlangen

Beim HC Erlangen soll der 29-Jährige Maciej Gebala die Rolle von Tim Zechel einnehmen, der sich im Sommer dem SC Magdeburg anschließen wird. Zusammen mit Sebastian Firnhaber und Stefan Bauer wird der Zwei-Meter-Mann ab der neuen Saison das Kreisläufer-Trio bilden und seine Stärken sowohl in der Offensive als auch in der Defensive im Innenblock einbringen.

René Selke, Geschäftsführer des HC Erlangen, äußerte sich sehr zufrieden über den Transfer: "Wir wollten unbedingt auf der Position des abwehrstarkem Kreisläufers einen Spieler mit internationaler Klasse verpflichten. Ich freue mich sehr, dass wir mit Maciej Gebala dieses Ziel erreicht haben."

"Zugleich haben wir mit ihm den bestmöglichen Ersatz für Tim Zechel gefunden. Maciejs Fähigkeiten im Angriff, als auch auf der wichtigen offensiven 3er Position in der Abwehr sind unbestritten. Ein absoluter Kämpfer-Typ ist er noch dazu. Er passt sportlich und menschlich perfekt zu uns", ist sich Selke sicher.