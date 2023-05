Machulla-Nachfolge in Flensburg: Krickau soll es werden

Drei Wochen nach der Entlassung von Trainer Maik Machulla hat die SG Flensburg-Handewitt offenbar einen Nachfolger gefunden. Nicolej Krickau soll vom dänischen Erstligisten GOG Svendborg TGI kommen.

Steht er bald an der Seitenlinie der SG Flensburg-Handewitt? Nicolej Krickau. IMAGO/Lobeca

Nach der Entlassung Machullas vor gut drei Wochen übernahm Mark Bult das Traineramt beim Handball-Bundesligisten bis Saisonende. Seither gewann die SG drei Spiele, nur dem Spitzenreiter aus Berlin musste man sich geschlagen geben. Vier Spieltage vor Schluss haben die Flensburger noch immer Chancen auf den Titel - oder wollen zumindest den Einzug in die Champions League schaffen, nachdem man zuvor binnen weniger Wochen eine starke Saison an die Wand gefahren hatte.

Während die Mannschaft also in der heißen Saisonphase steckt, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Saison - ein Nachfolger auf der Trainerposition soll her. Wie die dänische Zeitung "Flensborg Avis" und der TV-Sender "TV2" berichten, hat man diesen nun im dänischen Gudme/Svendborg ausgemacht. Vom dortigen Erstligisten GOG soll Trainer Nicolej Krickau bei den Norddeutschen übernehmen.

Krickau vor Titelverteidigung in Dänemark

Der Trainer soll demzufolge eine Klausel in seinem bis 2025 gültigen Vertrag besitzen, die ihm einen vorzeitigen Wechsel ermöglicht. Mit GOG hat Krickau die Hauptrunde der dänischen Liga auf dem zweiten Platz abgeschlossen. Nun absolviert das Team die Finalrunde, der Trainer könnte sich mit der Titelverteidigung gen Flensburg verabschieden, den dänischen Pokal hat er in der laufenden Runde bereits gewonnen. Laut "Flensborg Avis" seien nur noch Formalitäten zu klären.

