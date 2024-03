Machtkampf beim VfB: Räte widerrufen Zustimmung

Beim VfB Stuttgart zerren Investoren und e. V. um den Aufsichtsratsvorsitz. Eine Absichtserklärung aus dem vergangenen Sommer erweckt den Eindruck eines Druckmittels - und wurde mittlerweile nach kicker-Recherchen von zwei Aufsichtsräten widerrufen.

Der VfB Stuttgart wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der VfB Stuttgart, wenn die Fans den aktuellen sportlichen Erfolg genießen könnten. Denn hinter den Kulissen rumort es gewaltig. Mal wieder.

Trotz der Tatsache, dass die Mannschaft auf Champions-League-Kurs liegt. Trotz der Tatsache, dass die Porsche AG zum 31. Januar 2024 rund fünf Prozent an der Profifußball-AG der Schwaben übernommen hat. Oder vielleicht genau deshalb?

Denn kurz nach dem nun finalisierten Einstieg des Sportwagenherstellers, der dem VfB in zwei Tranchen 41,5 Millionen Euro und Porsche rund 10 Prozent an der AG bringen wird, ging es hinter den Kulissen erstaunlich schnell um den Vorsitz im Aufsichtsrat der AG.

Klarstellung der Porsche AG

Diesen hat aktuell Claus Vogt inne, der Präsident des e. V., also der gewählte Repräsentant der Mitglieder. Im Vorfeld einer Klausurtagung vor einigen Wochen in Freiburg, als über die Berufung der Porsche-Vertreter Lutz Meschke und Albrecht Reimold gesprochen werden sollte, poppten allerdings erstmals in den Stuttgarter Nachrichten Gerüchte über eine Neubesetzung der Ratsspitze auf.

Ende Februar dann folgte eine Story bei dem Wirtschaftsmagazin Business Insider, wonach Porsche-Vize Meschke mit dem Aufsichtsratsvorsitz bei der VfB AG kokettiere. Die Porsche AG stellte umgehend klar, dass sie den Vorsitz nicht anstrebe, allerdings "wie von Claus Vogt zugesagt einen Neuanfang im Aufsichtsrat mit einem neuen Vorsitzenden möchte, der idealerweise aus dem Kreis der vom e. V. gestellten Mitglieder stammen sollte".

Passend dazu berichtete Bild, wie Business Insider ein Medienprodukt aus dem Hause Axel Springer, einen Tag später von einem geplanten Misstrauensvotum gegen Vogt im Rat - das dann aber ausblieb. Vogt, so schrieb das Blatt, wolle sich nicht mehr an seine Zusage halten, den Vorsitz zur Verfügung zu stellen, und brüskiere damit das Kontrollgremium.

"Württembergisches Weltmarkenbündnis"

Eine Zusage Vogts, den Aufsichtsratsvorsitz abzuschenken? Das wäre heikel. Zwar steht nirgendwo in der Satzung der VfB AG geschrieben, dass der gewählte Präsident des e. V. das Kontrollgremium anführen müsse. Allerdings wurde es den Mitgliedern im Zuge der heiß diskutierten Ausgliederung 2017 vom damaligen Präsidenten Wolfgang Dietrich versprochen, ebenso von zahlreichen anderen Mandatsträgern.

Begonnen hat das Tauziehen um den Vorsitz im Rat bereits im vergangenen Sommer, konkret im Vorfeld einer denkwürdigen Pressekonferenz am 27. Juni 2023, als der VfB den Einstieg von Porsche verkündete. Vom "Württembergischen Weltmarkenbündnis" war die Rede, weil auch die Mercedes-Benz-AG als Sponsor (und natürlich Anteilseigner) blieb und Porsche-Tochter MHP für Mercedes als Stadion-Namensgeber einstieg. Die Rede war von einem 100-Millionen-Euro-Paket.

Am Tag vor dieser Pressekonferenz wurde offenbar eine von der Rechtsanwaltskanzlei Schickhardt aufgesetzte Absichtserklärung versandt, die alle Aufsichtsräte unterzeichnet haben sollen. Über deren Inhalt existieren unterschiedliche Darstellungen. Einige Personen berichten, es gehe um eine Zusicherung Vogts, auf den Vorsitz zu verzichten. Bei anderen heißt es, es gehe darin um eine Zusicherung, dass auch ein Porsche-Vertreter den Vorsitz in dem Gremium einnehmen könne, so er denn gewählt werde.

Zwei Punkte rücken die Vorgänge in ein neues Licht

So oder so: Beide Versionen sind ob des Versprechens gegenüber den Mitgliedern aus dem Jahr 2017 höchst brisant. Das war offenbar auch Vogt bewusst und genauso den vom e. V. in den Rat entsandten Vertretern Rainer Adrion und Beate Beck-Deharde. Beide nämlich haben nach kicker-Recherchen ihre Zustimmung aus dem Papier auf der Ratssitzung am 29. Februar, als Meschke und Reimold ins Gremium eintraten, widerrufen.

Zudem soll Vogt nach kicker-Informationen seine Absichtserklärung mit einem schriftlichen Vorbehalt versehen haben, wonach zunächst die Mitgliederversammlung zu konsultieren sei. Beides tauchte in der bisherigen Berichterstattung nicht auf, rückt die Vorgänge aber in ein neues Licht. Denn der Ablauf erweckt den Eindruck, als sei der Deal im Sommer auch ein Druckmittel auf bestimmte e.-V.-Vertreter in dem Rat gewesen, den Weg freizumachen für eine andere Person an der Spitze des Kontrollgremiums.

Wie verhalten sich die anderen vom Verein entsandten Kontrolleure?

In diesem hält formal der Stammverein die Mehrheit mit sechs Mitgliedern zu deren fünf auf der Investorenseite, was offenkundig mit Blick auf die AG-Anteile von - gerundet - 80:20 einem Missverhältnis entspricht.

Unklar ist, ob sich die anderen vom Verein entsandten Kontrolleure Christian Riethmüller, wie Vogt und Adrion gewähltes Präsidiumsmitglied, Tanja Gönner und Alex Kläger dem Wunsch nach einer Neubesetzung des Aufsichtsratsvorsitzes seitens der Investoren mit Blick auf das den Mitgliedern gegebene Versprechen ebenso verweigern, ähnlich wie Beck-Deharde, Adrion und Vogt. Der Machtkampf beim VfB steuert auf seinen Höhepunkt zu.