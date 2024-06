Machtkampf beim VfB: Arbeitsgruppe präsentiert Vorschläge

Beim VfB Stuttgart ging es an der Klubspitze in den letzten Monaten drunter und drüber. Jetzt präsentierte eine Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse, wie wieder Ruhe einkehren und der Verein innerhalb des Aufsichtsrates gestärkt werden soll.

Eine "gremienübergreifende Arbeitsgruppe zur Klärung der Frage des Aufsichtsratsvorsitzes " empfahl dem Präsidium des VfB am Dienstag, bei der nächsten Mitgliederversammlung am 28. Juli ihre Ergebnisse in Form von Satzungsänderungsanträgen zur Diskussion und zur Abstimmung zu stellen.

Hintergrund ist die Abwahl von VfB-Präsident Claus Vogt als Aufsichtsratschef der AG im vergangenen März. Ein jahrelanges Versprechen, dass der Präsident des Vereins auch immer Vorsitzender des Kontrollgremiums bleiben sollte, war dadurch gebrochen worden. Teile der organisierten Fanszene hatten sich verraten gefühlt und den Einfluss der Mitglieder schwinden sehen - und daraufhin den Rücktritt des gesamten Präsidiums gefordert.

Der Machtkampf eskalierte im Schatten des sportlichen Erfolgs dermaßen, dass zeitweilig täglich öffentliche Stellungnahmen von verschiedenen Seiten veröffentlicht wurden. Im Interview mit dem kicker hatte Vogt schließlich sein Schweigen gebrochen. Auch hier blieb eine Reaktion nicht lange aus und der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle teilte gegen seinen Präsidenten hart aus. Vogt gilt im Verein mittlerweile als weitestgehend isoliert - via Stellungnahme war unter anderem auch sein Vize Rainer Adrion von ihm abgerückt.

Verein soll gestärkt werden

Nun ist also die Arbeitsgruppe zur Befriedung des Klubs angetreten und hat in drei Sitzungen Vorschläge erarbeitet. So heißt es in der Mitteilung des Vereins zuerst, dass die 50+1-Regelung "vollumfänglich gewahrt" sei. Dennoch solle die "federführende Rolle des Vereins noch deutlicher zum Ausdruck" gebracht werden.

Aussagen rund um die Mitgliederversammlung zur Ausgliederung 2017, "wonach der Präsident oder ein Mitglied des Präsidiums immer den Aufsichtsratsvorsitz innehaben sollen, können aufgrund der Rechtslage für den unabhängigen Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft grundsätzlich rechtlich nicht bindend sein", hieß es weiter. Unabhängig davon würden sich aber alle Gremienvertreter zu der Zusage bekennen, dass "stets ein gewähltes Mitglied des Präsidiums den Vorsitz bekleiden solle." Das solle in der Vereinssatzung fixiert werden. Außerdem sollen künftig alle drei (statt zwei) Mitglieder des Präsidiums im Aufsichtsrat sitzen.

Aktuell wird der Aufsichtsrat der AG von Tanja Gönner angeführt, sie gilt aber nur als Übergangslösung. "Ich freue mich sehr, dass unser Impuls als Vorstandsteam positiv aufgenommen und sehr konstruktiv zusammengearbeitet wurde. Jetzt liegt es am Präsidium und den VfB-Mitgliedern, auf Basis der Ausarbeitung Entscheidungen für unseren Verein herbeizuführen", kommentierte Wehrle die Ergebnisse.

Vogt war nicht Teil der Arbeitsgruppe

Teil der Arbeitsgruppe waren Rainer Adrion (Vize-Präsident), Rainer Weninger (Vorsitzender Vereinsbeirat), Bernadette Martini (Mitglied Vereinsbeirat), Tanja Gönner (Aufsichtsratsvorsitzende), Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender), Markus Scheurer (Leiter Satzungskommission, Vorstand VfB-Freundeskreis), Manfred Boschatzke (Vorsitzender Kuratorium VfB-Stiftung, Vorstand VfB-Freundeskreis). Der amtierende Präsident Vogt war indes kein Teil der Arbeitsgruppe. 2021 ist er von der Mitgliederversammlung für vier Jahre in seinem Amt bestätigt worden.