"Macht viel aus": Hector kehrt zurück

Beim 1. FC Köln kehrt Jonas Hector zurück. Trainer Steffen Baumgart kann der Viererkette am Freitag gegen Augsburg wieder ihr "normales" Gesicht geben.

Auch am Freitag wird der 1. FC Köln aller Voraussicht nach auf Mark Uth verzichten müssen. Der Offensiv-Allrounder ist erkrankt, fehlte bereits in Bielefeld und wird nach Lage der Dinge auch gegen den FC Augsburg nicht im Aufgebot stehen. Am Dienstag fehlte Uth noch beim Training.

Wieder dabei ist nach überstandenen Problemen im Oberschenkel Kapitän Jonas Hector, so dass die Probleme auf den defensiven Außenseiten behoben sein dürften. In Bielefeld musste der etatmäßige Rechtsverteidiger Benno Schmitz auf die linke Seite wechseln, Kingsley Schindler verteidigte rechts - dies allerdings mehr schlecht als recht.

Baumgart versuchte zwar in diesen Tagen, die Wichtigkeit von Jonas Hector nicht ins Unermessliche wachsen zu lassen ("Wir haben auch mit ihm kein Auswärtsspiel gewonnen!"), gleichwohl wird er glücklich sein über die Rückkehr seines Kapitäns und Schlüsselspielers. Über dessen Wert für die Mannschaft sagte der Coach: "Grundsätzlich muss man sagen, dass Jonas viel ausmacht. Er bringt Sicherheit und Ruhe rein. Er ist im Moment ganz einfach unser einziger stabiler Linksverteidiger."

Weil dies so ist, wird Baumgart entsprechend glücklich sein, am Freitag gegen den FCA der Viererkette wieder ihr "normales" Gesicht geben zu können.

Frisch motiviert wird Salih Özcan in die Partie gehen. Die Verletzung von Ellyes Skhiri spülte ihn vor Wochen ins Team. Nach dessen Genesung blieb er allerdings in der Startformation, räumte im defensiven Mittelfeld ab und erzielte zwei wichtige Treffer. Der Lohn: Die Fans des 1. FC Köln wählten ihn zum "Spieler des Monats November", eine schöne Bestätigung für das Eigengewächs.

Corona-Infektionen werden ab sofort nicht mehr öffentlich gemacht

Abseits vom Rasen entschied die Führung des FC, Corona-Infektionen seiner Angestellten in Zukunft nicht mehr öffentlich zu kommunizieren. Sicherlich eine nachvollziehbare Maßnahme im Hinblick auf ärztliche Schweigepflicht und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. In der vergangenen Woche hatte der Klub noch die hundertprozentige Impfquote in Kader und Staff bekanntgegeben.