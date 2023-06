"Macht unseren Kader kompletter": Hansa Rostock verpflichtet Bachmann

Der zweite Sommerneuzugang für Hansa Rostock ist fix: Janik Bachmann wechselt vom SV Sandhausen an die Ostsee, wo der 27-Jährige für zwei Jahre unterschrieb. Das gab der Verein am Freitag offiziell bekannt.

Am Donnerstag verkündete Hansa mit dem ablösefreien Wechsel von Serhat-Semih Güler den ersten Transfer des Sommers, nun folgte Freitagmittag direkt der nächste Neuzugang: Janik Bachmann verstärkt die Kogge zur neuen Saison 2023/24.

Auch für den 27 Jahre alten Mittelfeldspieler muss Hansa keine Ablöse zahlen. Bachmanns Vertrag beim SV Sandhausen, für den er seit Januar 2021 auflief, endet in diesem Sommer. Nun freut sich Bachmann auf seine neue Aufgabe in Rostock, wie er in einem Vereinsstatement betonte.

Er habe gar nicht lange überlegen müssen, als Hansa angeklopft hat, meinte Bachmann. Einerseits weil die Atmosphäre in Rostock ihn in vergangenen Begegnungen beeindruckt habe. Und andererseits: "Die Gespräche und Visionen der Verantwortlichen waren sehr gut und zeigen auf eine spannende Zukunft."

Bachmann: Erfahrung aus 77 Zweit- und 94 Drittliga-Spielen

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte Bachmann 28 Zweitliga-Spiele für Sandhausen, in denen er drei Tore sowie zwei Vorlagen markierte und auf eine durchschnittliche kicker-Note von 3,72 kam. Insgesamt kann er auf die Erfahrung aus 77 Zweitliga-Partien für Sandhausen sowie 94 Spielen in der 3. Liga für den Chemnitzer FC, die Würzburger Kickers und den 1. FC Kaiserslautern zurückgreifen.

Seine intensive Spielweise mit seiner guten Kopfballstärke verleiht ihm ein Profil, das unseren Kader kompletter macht. Sportlicher Leiter Kristian Walter

"Janik verfügt über eine hohe Erfahrung in der zweiten Bundesliga. Seine intensive Spielweise für den Achter- und Sechserraum kombiniert mit seiner guten Kopfballstärke verleiht ihm ein Profil, das unseren Kader kompletter macht", erklärte Kristian Walter, Sportlicher Leiter von Hansa, die Verpflichtung.

Als weiteren Pluspunkt machte Walter die gemeinsame Vergangenheit von Bachmann und Trainer Alois Schwartz aus, "was die Eingliederung sicher erleichtern wird", so Walter. Als Schwartz noch in Sandhausen trainierte (Sommer 2021 bis Februar 2023), gehörte Bachmann zu seinem Stammpersonal im Mittelfeld.