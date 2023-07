"Macht unser Offensivspiel unberechenbarer": Osnabrück holt Conteh

Der VfL Osnabrück hat seinen nächsten Sommerneuzugang verkündet - und damit einen ehemaligen Zweitliga-Profi zurückgeholt. Der zuletzt bei Feyenoord Rotterdam aktive Christian Joe Conteh kommt zu den Lila-Weißen.

Will nach seinem Drittliga-Engagement für Dresden auch in der 2. Liga überzeugen: Christian Joe Conteh. IMAGO/kolbert-press

In Hamburg geboren, in Hamburg unter anderem bei Victoria im Fußball ausgebildet und in Hamburg im Dress des FC St. Pauli den Durchbruch zum Profi geschafft: Christian Joe Conteh.

2020 dann hatte der schnelle Flügelspieler den Sprung ins Ausland gewagt und sich Feyenoord Rotterdam angeschlossen. Dort waren aber wenig Spielzeit und gleich drei Ausleihen die Folge - zum SV Sandhausen, zum FC Dordrecht sowie zu Dynamo Dresden in die 3. Liga.

Nun, nach Auslaufen seines Vertrag beim 16-maligen niederländischen Meister, kehrt der inzwischen 23-Jährige fest nach Deutschland zurück - und zwar zum frischgebackenen Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Dieser hat laut des Akteurs sogar Konkurrenz ausgestochen.

"Hier wollen wir ihm die Plattform bieten"

"Mit Christian Conteh bekommen wir einen Spieler, der unser Offensivspiel noch unberechenbarer machen wird. Er verfügt über ein sehr gutes Tempo und geht immer wieder mutig in Eins-gegen-eins Situationen", wird VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

"Bereits als Jungprofi beim FC St. Pauli hat er auf sich aufmerksam gemacht und zuletzt auch bei Dynamo Dresden eine sehr gute Saison gespielt. "Wir sind sehr froh, dass sich Christian trotz anderer Angebote und Optionen für unseren Weg und den VfL entschieden hat. Hier wollen wir ihm die Plattform bieten, sich als Spieler und Persönlichkeit weiterzuentwickeln."

Das hat mich echt überzeugt. Christian Joe Conteh über die Bemühungen des VfL Osnabrück

In der Tat war gerade die Leihstation Dresden für Conteh Gold wert. 26 Einsätze - darunter viele von Beginn an -, drei Tore und drei Vorlagen konnten sich hier im Trikot der Sachsen sehen lassen. Eine Liga höher, wo Christian unter anderem am 2. Spieltag auf seinen Bruder Sirlord Conteh (26, SC Paderborn) oder auch auf seinen Ex-Klub St. Pauli (16. Spieltag) treffen wird, will sich der Offensivmann nun ebenfalls beweisen.

"Die VfL-Verantwortlichen haben sich wirklich sehr um mich bemüht und mir das Gefühl gegeben, dass sie auf mich und meine Stärken setzen", meinte Conteh: "Das hat mich echt überzeugt, deshalb habe ich mich trotz Anfragen anderer Vereine für den VfL entschieden."

Insgesamt bringt es Conteh bislang auf elf Zweitliga-Einsätze (zwei Tore), drei Spiele im DFB-Pokal und 26 Drittliga-Partien, in der niederländischen Eredivisie stehen aber lediglich zwei Matches zu Buche (kein Treffer).