"Macht überhaupt keinen Sinn": Ter Stegens FC-24-Karte irritiert

Mit der "Make your Mark"-Kampagne belohnt EA SPORTS FUT-Items in FC 24 für gute EM-Leistungen der echten Profis. Einige Auswahlen sorgen jedoch für Unverständnis - darunter auch die des deutschen Ersatzkeepers.

40 Länderspiele absolvierte Marc-André ter Stegen in seiner bisherigen Laufbahn. Dass es nicht deutlich mehr sind, ist zu nicht unerheblichem Teil auf einen gewissen Manuel Neuer zurückzuführen, der seit mehr als einem Jahrzehnt und über 120 Spielen im Tor der Nationalmannschaft gesetzt ist. So auch bei der EM-Endrunde im eigenen Land, bei der "MAtS" erneut hinter dem Münchner auf der Bank Platz nehmen muss.

Upgrades ausgeschlossen?

Aufgrund dieser Ausgangssituation überrascht es durchaus, dass der ehemalige Gladbacher und langjährige Barcelona-Keeper eine der "Make your Mark"-Karten im FUT-Modus von FC 24 erhielt. Schließlich sind die Objekte, anders als ihre "Path to Glory"-Gegenstücke, von den Leistungen der Einzelspieler abhängig und nicht vom Abschneiden der Mannschaft.

Genauer gesagt gibt es drei mögliche Upgrades: Für ein Turnier-Debüt erhält ein Item einen besonderen Chemie-Boost, während für zwei Spiele ohne Gegentor (Torhüter/Verteidiger) beziehungsweise zwei Scorerpunkte (Mittelfeldspieler/Angreifer) sowie fünf Einsätze bei der Endrunde jeweils die Gesamtbewertung der Karte um einen Punkt steigt.

Dass ter Stegen auch nur eines dieser Upgrades erhält? Gelinde gesagt äußerst unwahrscheinlich - und im Falle des finalen Upgrades schon jetzt überhaupt nicht mehr möglich. Nach der beendeten Gruppenphase sind selbst beim Erreichen des Endspiels nur noch maximal vier Partien zu absolvieren. Zu wenig für die fünf notwendigen Einsätze, weshalb Streamer Craig Douglas schon kurz nach Veröffentlichung der Karte am Freitagabend ein deutliches Urteil fällte. "Es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass ter Stegen in dieser Promo ist", befand 'NepentheZ' in einem seiner Livestreams.

Hat EA SPORTS sich verspekuliert?

Tatsächlich erscheint die Wahl des 33-Jährigen nicht wirklich durchdacht. Zwar hatte es während der letzten Testspiele vor Turnierbeginn harsche Kritik an Neuer und wieder einmal eine Debatte um eine Wachablösung im deutschen Tor gegeben. Julian Nagelsmann machte infolge einiger Ausrutscher seines Stammkeepers jedoch frühzeitig mehr als deutlich, trotzdem am 38-jährigen Routinier festzuhalten. Entgegengesetzte Spekulationen von EA SPORTS wären also grundsätzlich nachvollziehbar, schlussendlich aber aus der Luft gegriffen.

Ein Grund, der für die Nominierung ter Stegens sprechen würde, wäre der Umstand, dass er bisher noch kein EM-Spiel absolvierte. "Dynamische Spezial-Items, die basierend auf Debüts, Toren, Weißen Westen und Einsätzen in den größten Turnieren des Sommers Verbesserungen erhalten", lautet immerhin eine Aussage, mit der EA SPORTS die aktuelle Kampagne auf Instagram bewarb.

Und tatsächlich scheint es beim ersten Blick auf die EM-Karten nur Debütanten in Sachen Kontinentalmeisterschaft zu geben. Selbst Virgil van Dijk, der die Endrunde 2021 verletzt verpasste, feierte sein EURO-Debüt erst vor wenigen Tagen. Auf den zweiten Blick herrscht hier jedoch keine Einheitlichkeit.

So finden sich mit Schottlands Scott McTominay, Polens Przemyslaw Frankowski und Belgiens Jeremy Doku drei Spieler im EA-SPORTS-Aufgebot wieder, die 2021 bereits EM-Minuten sammelten. Portugals Nuno Mendes und der ÖFB-Verteidiger Stefan Posch standen zudem im Kader ihrer Nationalteams, kamen aber nicht zum Einsatz, was auch einigen findigen FUT-Spielern auffiel.

EM-Debüts nie im Fokus

Dabei kann man EA SPORTS jedoch keinen Vorwurf machen. Der oben zitierte Satz mag alleinstehend vielleicht missverständlich wirken. Eröffnet wird der Post jedoch mit dem Hinweis, dass die gewählten Profis "ihr Vermächtnis stärken oder ihre Anwesenheit auf der internationalen Bühne in großem Stil ankündigen" könnten.

Eine von diversen Gamern angenommene Eingrenzung auf EM-Debütanten bestand somit zu keinem Zeitpunkt - was diese Begründung allerdings auch hinsichtlich ter Stegen hinfällig macht. Was genau EA SPORTS sich bei dessen Berufung ins zweite "Make your Mark"-Team gedacht hat, bleibt daher offen.