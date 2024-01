"Macht so viel Spaß": Degenkolb verlängert bei dsm-firmenich PostNL

John Degenkolb feierte erst vor kurzem seinen 35. Geburtstag, ans Aufhören denkt er aber noch nicht. Vielmehr hat er seinen Vertrag bei dsm-firmenich PostNL bis Ende 2025 verlängert.

"Ich habe den größten Teil meiner Profikarriere im Umfeld des heutigen Team dsm-firmenich PostNL verbracht und es fühlt sich für mich wie eine Familie an", wird Degenkolb auf der Team-Website zitiert. "Es ist ein Traum, dass ich meinen Vertrag mit dem Team um ein weiteres Jahr verlängern kann."

Degenkolb fuhr bereits von 2012 und 2016 für die Vorgängerteams von dsm-firmenich PostNL und feierte in diesem Zeitraum seine größten Erfolge. 2105 gewann er sowohl Mailand-Sanremo als auch Paris-Roubaix, ein Jahr zuvor jubelte er bei Gent-Wevelgem. Er hat bei allen drei großen Landesrundfahrten mindestens eine Etappe gewonnen und 2014 das Grüne Trikot als bester Punktesammler bei der Vuelta gewonnen.

Nach fünf Jahren in der Fremde kehrte er 2022 zum damaligen Team DSM zurück. Mit der Heimkehr wollte er einerseits an alte Erfolge anknüpfen, anderseits auch seine reichhaltigen Erfahrungen an die nachrückenden Generationen weitergeben. "Es macht so viel Spaß, an der Seite all dieser jungen Athleten Rennen zu fahren, meine Erfahrung weiterzugeben und einen Teil zum Fortschritt und zur Entwicklung ihrer Talente beizutragen."

Mein großer Traum ist es, den jungen Fahrern zu helfen, die gleiche Leidenschaft für den Radsport zu finden wie ich. John Degenkolb

Auch Chefcoach Rudi Kemna unterstrich die Bedeutung Degenkolbs "auf und abseits des Rades" für das Team: "Er hat die richtige Mentalität, um die Menschen um ihn herum auf das nächste Level zu bringen, und das ist etwas, das wir sehr schätzen. Wir freuen uns darauf, mit John eine weitere Saison zusammenzuarbeiten, und wir sind gespannt, wohin uns das als Team führen wird."

Degenbolb bezieht Motivation "aus meinem Lieblingsrennen Paris-Roubaix im Besonderen"

Degenkolb will aber nicht nur die jungen Talente unterstützen, sondern weiterhin auf die Jagd nach Siegen gehen. Zwar hat es auch seit seiner Rückkehr nicht mit einem Sieg geklappt, doch seine Leistung im vergangenen Jahr bei Paris-Roubaix hatte gezeigt, dass er noch mit der absoluten Weltspitze mithalten kann. Degenkolb fuhr in einer Spitzengruppe mit dem späteren Sieger Mathieu van der Poel sowie dem Belgier Wout van Aert, als er kurz vor dem Ende des letzten Pave-Sektors zu Fall kam und dadurch all seine Chancen einbüßte.

"Ich ziehe meine Motivation aus der vergangenen Saison im Allgemeinen, aber auch aus meinem Lieblingsrennen Paris-Roubaix im Besonderen", sagte Degenkolb, der betonte, dass ihn "mehr denn je meine Leidenschaft für den Radsport" antreibt.