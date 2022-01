Macht sie weiter oder nicht? Schult: "Ich habe mehrere Optionen"

Macht sie weiter oder nicht? Und wenn ja, wo? In der neuen Ausgabe des kicker-Podcasts "FE:male view on football" spricht Almuth Schult über ihre sportliche Zukunft sowie ihre Rolle bei der im Sommer anstehenden Frauen-EM in England.

Seit 2013 steht Schult beim VfL Wolfsburg zwischen den Pfosten und hat mit den Niedersachsen alles gewonnen, was es im Fußball zu gewinnen gibt: Fünfmal die Deutsche Meisterschaft, sieben Mal Pokalsieger und einmal die Champions League. Doch am Saisonende läuft ihr Vertrag in Wolfsburg aus - und die Spekulationen gingen zuletzt in alle Richtungen: vom Verbleib in Wolfsburg über einen Wechsel ins Ausland bis hin zum Karriereende scheint alles möglich.

In der neuen Folge "FE:male view on football" äußert sich die Nationaltorhüterin nun ausführlich zu ihrer Zukunft. In der Winterpause habe sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Gedanken über ihre Zukunft gemacht: "Das Glück daran ist, dass ich sehr viele Optionen habe", erklärt sie im Gespräch mit Valeska Homburg und Anna-Sara Lange. Herauskristallisiert habe sich bei den Familiengesprächen eine "Lösung A, die wir bevorzugen". Allerdings ist noch nicht sicher, so Schult, ob diese sich auch realisieren lässt. "Wenn die nicht funktioniert, haben wir noch B und C", sagte sie.

Auf einen Bank-Patz bei der EM hat Schult "nicht die große Lust"

"Spruchreif" , so Schult, "ist aber noch nichts." Damit ließ sie offen, ob Sie ihre aktive Karriere nach dieser Saison beenden wird oder nicht. Zuvor allerdings steht im Sommer mit der Frauen-EM in England noch einmal ein Highlight an - das Schult gerne noch miterleben würde. "Ich werde mein Bestes geben, um dabei zu sein", kündigte sie an.

Allerdings liegt ihr letztes Länderspiel schon über zwei Jahre zurück, seit ihrer Babypause - im Frühjahr 2020 wurde sie Mutter von Zwillingen - stand sie zwar im Kader, kam aber nicht mehr zum Einsatz. "Ich bin noch nicht auf Top-Niveau", gesteht sie ein. "Und solange ich mein altes Niveau noch nicht habe, kann ich auch keine Ansprüche stellen." Natürlich sei es ihr größtes Ziel, in England auf dem Rasen zu stehen. Mit einer Rolle als Reservistin will sie sich nicht zufrieden geben. "Ich habe lange genug auf der Bank gesessen. Dazu habe ich eigentlich nicht mehr die große Lust. Wir werden sehen."

Doch sie lässt sich auch eine Hintertür offen: "Wie möglicherweise auch eine andere Rolle aussehen könnte, darüber kann man sich dann unterhalten".

Wie ihr Sommer aussehe, hänge auch mit den Plänen A, B, und C zusammen, erklärt Schult in der aktuellen Folge "FE:male view on football". Darin spricht Schult auch über ihre Initiative 'FußballKannMehr' sowie ihre große Enttäuschung über den DFB. Die ganze Folge ist jetzt auf allen digitalen kicker-Kanälen und bei Spotify, Deezer, Google Podcasts, Podimo und iTunes verfügbar!

jer