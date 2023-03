"Macht mich stinksauer": Seegert hadert mit Leistungsabfall

Nach dem 0:3 gegen den direkten Konkurrenten Wiesbaden haderten Mannheims Trainer Christian Neidhart und Kapitän Marcel Seegert mit der Leistung im zweiten Durchgang.

Frust beim Kapitän: Marcel Seegert war nach der Niederlage in Mannheim "stinksauer". IMAGO/HMB-Media

Am vergangenen Mittwoch war der Waldhof noch durch den Sieg gegen Ingolstadt (3:2) auf einen Aufstiegsplatz gesprungen - die Euphorie war vor dem Spitzenspiel in Wiesbaden groß. Doch im Gastspiel verpassten es die Mannheimer, den direkten Konkurrenten zu distanzieren und mussten den SVWW in der Tabelle wieder vorbeiziehen lassen.

Nicht nur mit der Höhe des Ergebnisses (0:3), sondern auch wie es zustandekam, haderten die Buwe. Denn die Mannheimer, die die Partie kontrollierten, konnten nach Wiederanpfiff nicht an ihre gute Leistung aus dem ersten Durchgang anknüpfen. "Ich denke, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben. Das 1:0 hat Wiesbaden dann in die Karten gespielt", stellte auch Coach Christian Neidhart fest.

Es hat nichts mit Glück oder Pech zu tun. Marcel Seegert

Deutlicher wurde hingegen der Kapitän: "Die erste Halbzeit war gut, in der zweiten war es zu wenig. Das macht mich auch gerade stinksauer, ich muss mich ein bisschen beherrschen", sagte Marcel Seegert gegenüber "MagentaSport". Dem Innenverteidiger missfiel, dass sein Team einen Gegner eingeladen habe, der "überhaupt nicht im Spiel war": "Es hat nichts mit Glück oder Pech zu tun, es ist einfach zu wenig in der zweiten Halbzeit gewesen."

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison war es von den Mannheimern in der Fremde "zu wenig". Lediglich drei ihrer 14 Auswärtsspiele gewannen sie. Die Auswärtsschwäche und das negative Torverhältnis könnten am Ende den Ausschlag für einen verpassten Aufstieg geben.

Mannheim steht vor weiteren wegweisenden Spielen

Wohin der Weg in dieser Spielzeit noch führt, werden jedenfalls die kommenden drei Partien zeigen. Denn mit Osnabrück, Saarbrücken und Freiburg II trifft Waldhof auf weitere Vereine aus der oberen Tabellenhälfte. Daher sollte Mannheim möglichst schnell "die leichten Fehler" von Wiesbaden abstellen, um den Kontakt nach oben weiterhin zu wahren.