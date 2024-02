Toni Kroos hat seine Rückkehr in die Nationalmannschaft angekündigt. Wir wollen es von Ihnen wissen: Macht er die Nationalelf besser?

In den beiden nächsten Länderspielen könnte es so weit sein: Entweder im Auftritt bei Vize-Weltmeister Frankreich am 23. März oder spätestens im Heimspiel am 26. März gegen die Niederlande dürfte sich Toni Kroos wieder das Trikot mit dem Adler auf der Brust überstreifen. "Leute, kurz und schmerzlos: Ich werde ab März wieder für Deutschland spielen", schrieb Kroos am Donnerstag in einem Social-Media-Post.

Kroos hatte nach der EM 2021 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft verkündet, das 0:2 im Achtelfinale gegen England war das bislang letzte seiner insgesamt 106 Länderspiele. Zuletzt waren im Hinblick auf die Heim-EM immer mehr Diskussionen um eine Rückkehr des 2014er-Weltmeisters laut geworden. Was denken Sie? Macht Kroos die Nationalelf besser? Stimmen Sie ab:

