"Macht keinen Spaß": LoL-Superstar ‘Faker‘ klagt über Matchmaking

Der professionelle League of Legends Spieler Sang-hyeok ‘Faker‘ Lee moniert ein großes Problem für das MOBA. Selbst manche Spieler mit hohem Rang zerstören den Spielspaß.

Der Profi klagt ein tiefgreifendes Problem in Riots League of Legends an. lolesports

Es ist ein Problem mit dem nicht nur eSportler konfrontiert werden. In vielen Videospielen gibt es Teilnehmer an Online-Partien, die scheinbar nur ein Ziel haben: Anderen Spielern den Spielspaß nehmen. So auch in League of Legends (LoL).

In den vergangenen Wochen war der erfolgreichste LoL-eSportler der Welt besonders davon betroffen - T1-Superstar ‘Faker‘. Er konnte deshalb kaum ein Match ordentlich beenden, was ihn ärgerte. "Wäre ich kein professioneller Spieler, würde ich Solo-Queue gar nicht spielen, weil es keinen Spaß macht", schrieb er auf Twitter.

Vor allem für eSportler ist das zufällige Zusammenspiel mit Leuten, die teils aus anderen Regionen kommen, extrem nervenaufreibend. Eigentlich dient die Solo-Queue Profis dazu, neue Taktiken, verschiedene Champions und unterschiedliche Positionen einzuüben. Wenn Mitspieler aber nicht auf demselben Level, oder absichtlich schlecht spielen, ist das ein Ding der Unmöglichkeit.

Champions Queue als Lösung?

Da jeder ohne Einladung teilnehmen kann, ist die die Solo-Queue für professionelles Training ohnehin nicht ausgelegt. Trotzdem braucht es für das Spielen auf höchstem Niveau einen Trainingsplatz. Riots Lösung für die eSportler (nicht nur aus Korea) könnte dabei das nordamerikanische Modell "Champions Queue" sein.

Dort erhalten nur ausgewählte Spieler die Möglichkeit, an den Duellen teilzunehmen - was wiederum einen fairen und hochklassigen Wettkampf ermöglicht. Entwickler Riot täte also gut daran, diese Art des Matchmakings weltweit einzuführen, um allen eSportlern ein geeignetes Umfeld zum Trainieren zu bieten.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.

Lukas Scherbaum