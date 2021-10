"Macht keinen Sinn": Hoeneß schiebt Kramarics Europa-Traum einen Riegel vor

Beim 2:0 über Hertha BSC gelang der TSG Hoffenheim der vierte Heimsieg in Serie. Dennoch bremst Coach Sebastian Hoeneß.

Der TSG Hoffenheim ist der Sprung in die obere Tabellenhälfte gelungen. Nach dem vierten Heimsieg in Folge, in der Bundesliga gar der zweite in Serie ohne Gegentor (erstmals seit zwei Jahren, damals gegen Schalke mit einem 2:0 und Paderborn mit einem 3:0) träumt der ein oder andere gar wieder von Europa. Genauer gesagt: Stürmer Andrej Kramaric.

Der Kroate, der beim Erfolg über Hertha BSC sein zweites Saisontor erzielte und seinem Team bei DAZN ein gutes Spiel attestierte, gab nach Abpfiff im Interview zu Protokoll: "Ich hoffe, am Ende der Saison können wir wieder lachen - in Europa".

Hoeneß´ Plan gegen Hertha geht auf

Sein Trainer Sebastian Hoeneß dagegen sprach lieber über die Begegnung mit der Alten Dame. "Ich freue mich extrem, dass wir heute gewonnen haben. Es war ein wichtiger Sieg gegen eine Mannschaft, die wieder im Aufwind war", sagte er. Nach zuletzt zwei Dreiern in Serie und einem Erfolg im DFB-Pokal verlor Hertha BSC gegen Hoffenheim nämlich erstmals wieder.

Grund dafür war für Hoeneß neben einer "sehr guten" ersten Hälfte die Kompaktheit im Mittelfeld und die Defensivstärke seiner Mannschaft. "Nur eine Chance" hatte Hoffenheim gegen schwache Herthaner in der Tat zugelassen. Oliver Baumann parierte dabei früh gegen Marco Richter. Danach übernahm die TSG "mit viel Tempo, gerade nach Balleroberung", und nutzte ihre Chancen. Der Plan im Zentrum war aufgegangen, bei Hertha wurden so oft Fehlpässe erzwungen.

Kramaric kam auch so zu seinem neunten Tor im elften Spiel gegen die Alte Dame. Er gab aber auch zu, dass er versuchen könne, noch mehr Assists zu geben. "Glücklich" sei er nach jeglicher Art seiner doch häufigen Scorerpunkte, diese führen schließlich zu Siegen seiner TSG. Kramaric hoffte daraufhin direkt von der europäischen Bühne - Hoeneß aber sagte deutlich: "Ich glaube, das macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn."