Macht Frankfurt das Rennen um Uzun?

Die Anzeichen verdichten sich, dass Eintracht Frankfurt das Rennen um Can Uzun (18) gewinnt. Den "Nürnberger Nachrichten" zufolge sind sich die Eltern des Shootingstars bereits mit der SGE einig - demnach spült Uzun dem 1. FC Nürnberg eine Sockelablöse von zehn Millionen Euro in die Kassen. Fix ist der Transfer aber noch nicht. Zuletzt hatte die Eintracht bereits U-21-Nationalspieler Nathaniel Brown (20) vom FCN verpflichtet, ihn bis Sommer aber an den Zweitligisten verliehen.