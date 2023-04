Macht es St. Pauli wie der KSC?

Die Serie des FC St. Pauli ist spätestens seit dem 1:0 von Heidenheim historisch. Zehn Siege in Folge gelangen in der 2. Liga zuletzt dem Karlsruher SC vor 36 Jahren. Und auch damals hatte war der Hamburger Stadtteilklub zumindest indirekt beteiligt.

Ihre nicht für möglich gehaltene Aufholjagd hatten die Badener in der Saison 1986/87 auf Platz 11 gestartet, waren dadurch am Ende der 20er Liga auf Aufstiegsplatz 2 eingelaufen. Leidtragender war St. Pauli, das als Aufsteiger eine herausragende Spielzeit hingelegt hatte, so jedoch nur Dritter wurde und die anschließende Relegation gegen den FC Homburg verlor (2:1, 1:3). Machen die Kiez-Kicker es dem KSC nun nach?

Ausgangspunkt der eigenen Serie war im Januar Platz 15, durch den Dreier am Samstag wurde Rang vier gefestigt - und der Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte verringert. "Vom Aufstieg zu reden", findet Siegtorschütze Marcel Hartel, "ist ein bisschen zu viel des Guten." Ein bisschen aber tut er es doch, zumal er weiß wie es geht: Mit dem 1. FC Union Berlin und Arminia Bielefeld ist der Mittelfeldmann bereits in die Bundesliga aufgestiegen, zur aktuellen Situation sagt er: "Wir sind jetzt wieder ein Stück näher an Heidenheim herangekommen, der Rückstand auf den HSV ist gleich geblieben. Wir müssen auf uns schauen und unsere Spiele gewinnen. Das nächste gegen Braunschweig. So lange uns das gelingt und die anderen vielleicht patzen, kommen wir näher ran."

Gegen den Aufsteiger aus Niedersachsen steht am kommenden Sonntag eine Pflichtaufgabe an, ehe sich dann die nächste Gelegenheit bietet, einen Konkurrenten im direkten Duell zusätzlich unter Druck zu setzen: im Stadt-Derby gegen den HSV. Im Vorfeld der Reise nach Heidenheim noch hatte sich Fabian Hürzeler geweigert, den Begriff "HSV-Jäger" in den Mund zu nehmen, aber auch gesagt: "Wenn das Derby ansteht, können wir sehen, wie die Ausgangslage dann ist und einen passenden Begriff finden."

Klar scheint, dass die Jagd nicht wegen fehlender Stabilität enden wird: In den zehn Partien des Jahres 2023 kassierte St. Pauli erst drei Treffer, bei den Heidenheimern hielt die Dreierkette, obwohl Abwehrchef Eric Smith wegen Problemen am Hüftbeuger aussetzen musste. "Wir haben alle Bock darauf zu verteidigen", sagt Hartel und Leart Paqarada verrät: "Ich hatte selbst in der Schlussphase nicht das Gefühl, dass hinten noch einer reinfliegen könnte. Wir stehen bombensicher." Nicht die schlechteste Voraussetzung, die Geschichte von 1987 neu zu schreiben. Sebastian Wolff