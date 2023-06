Macht die Eintracht bei Skhiri das Rennen?

Wechselt Ellyes Skhiri vom Rhein an den Main? Lange schien es so, als hätte die Eintracht keine Chance, den nach Vertragsende ablösefreien Mittelfeldstrategen des 1. FC Köln zu verpflichten. Doch Sportvorstand Markus Krösche arbeitet nach kicker-Informationen im Hintergrund weiterhin an einer Verpflichtung des auch international umworbenen 28-Jährigen.

Wohin führt sein Weg? Ellyes Skhiri. IMAGO/Treese