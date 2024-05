Macht Bayern das Rennen um Ouedraogo?

Assan Oudraogo vom FC Schalke 04 könnte es mittelfristig zum FC Bayern München ziehen. Zwar soll sich noch kein Verantwortlicher des Rekordmeisters bei den Knappen gemeldet haben. Doch wie das Portal "Sportbuzzer" berichtet, soll das Mittelfeld-Talent einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben, in der kommenden Saison aber direkt wieder an Schalke ausgeliehen werden. In Gelsenkirchen soll der 18-Jährige weiterhin Spielpraxis erhalten und auch die Schule beenden.