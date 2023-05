Machmeier: "Wir haben aktuell noch gar nichts erreicht"

Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat sich der SV Sandhausen nochmal an den Relegationsrang und das rettende Ufer herangerobbt - zufrieden ist man am Hardtwald aber noch lange nicht.

Zwei Siege und ein Remis stehen seit dem Amtsantritt von Interimstrainer Gerhard Kleppinger, der den erfolglosen Tomas Oral beerbt hat, beim SVS zu Buche. Das einstmals abgeschlagene Schlusslicht darf damit wieder vom Klassenerhalt träumen, sogar vom direkten - der 15. Rang ist nur drei Punkte entfernt, nachdem Sandhausen das so wichtige Kellerduell gegen Regensburg gewonnen hat. Doch von Zufriedenheit keine Spur: "Wir haben aktuell noch gar nichts erreicht, der Sieg war lediglich ein Zwischenziel", wird Präsident Jürgen Machmeier auf der Klub-Website zitiert. "Das muss die Mannschaft verinnerlichen. Wenn die Mannschaft so weitermacht, ist der Glaube an unser Ziel groß."

Wenn wir diese Partien so bestreiten wie gestern, dann ist alles möglich. Dario Dumic

Vor allem die Zielstrebigkeit, mit der die Sandhäuser gegen den Jahn angetreten sind, macht Mut. "Wir wussten, dass es ein Sechs-Punkte-Spiel ist. So sind wir es auch angegangen und haben den Kampf gut angenommen", sagt Merveille Papela, der das abgefälschte Führungstor erzwang. "Die Entschlossenheit konnte man beim Treffer sehen, ich wollte das Tor unbedingt. Es freut mich, dass ich mit dem 1:0 helfen konnte und wir drei Punkte geholt haben."

Lange Zeit zum Durchatmen bleibt nicht. Mit Braunschweig (A) und Rostock (H) erwartet der SVS in den beiden kommenden Spielen zwei weitere direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt - ehe es dann zum Saisonabschluss gegen die Aufstiegsanwärter Heidenheim und Hamburg geht. "Wir haben noch vier Spiele, wir glauben dran", betont Dario Dumic, der das zweite SVS-Tor gegen Regensburg erzielte. "Wenn wir diese Partien so bestreiten wie gestern, dann ist alles möglich."