"Machen uns Gedanken": Reagiert Kiel auf die Verletztenmisere mit Neuzugängen?

Holstein Kiel geht personell geschwächt ins erste Rückrundenspiel. Ob der Spitzenreiter auf die Probleme reagiert, bleibt offen.

Herbstmeister Kiel empfängt am Freitagabend (18.30 Uhr) Kellerkind Braunschweig - ein vermeintlich einfacher Auftakt für die Störche ins Pflichtspieljahr 2024? Nicht, wenn es nach Marcel Rapp geht. "Die Gefahr, die ich sehe, ist, dass der Anspruch von außen oder die Messlatte so hochgelegt wird. Wir wissen was wir können, wir wissen aber auch, wie schwer es ist, Spiele zu gewinnen", erklärt der KSV-Trainer und führt aus: "Es ist nicht so, dass wir morgen gegen Braunschweig spielen und wenn es normal läuft, gewinnen wir 3:0. So wird es nicht sein."

Dennoch habe er mit dem Kader den Anspruch, das Spiel zu gewinnen - allerdings ist dieser arg geschwächt. Mit Carl Johansson (Patellasehnenbeschwerden), Fiete Arp (Sehnenanriss im Adduktorenbereich), Benedikt Pichler (Leistenprobleme), Thomas Dähne (Aufbautraining nach Meniskus-OP), Niklas Niehoff (Einsatz kommt nach muskulären Problemen zu früh) und Kapitän Philipp Sander (Hämatomentzündung im Oberschenkel) stehen dem Coach gleich sechs Akteure nicht zur Verfügung.

Wenn man dann die Verletztenliste sieht, ist es schon so, dass wir uns Gedanken machen. Marcel Rapp

Gerade die Ausfälle der Offensivspieler Pichler und Arp sowie von Sander bereiten Sorgen. Auch aufgrund der zeitlich noch nicht absehbaren Zwangspausen des Trios beschäftigt sich der Spitzenreiter mit möglichen Neuzugängen. "Man muss als Verantwortlicher die ganze Rückrunde sehen und wenn man dann die Verletztenliste sieht, ist es schon so, dass wir uns Gedanken machen", erläutert Rapp.

Einen "Schnellschuss" werde es aber nicht geben. Denn der mögliche Neuzugang müsse nicht nur das Team sportlich bereichern, sondern auch ins Gefüge passen. "Es ist alles kein Wunschkonzert. Wenn wir nichts finden, haben wir immer noch gute Jungs", so der 44-Jährige.

Fridjonsson "absoluter Faktor" gegen Braunschweig

Zu zwei dieser "guten Jungs", die in der Hinrunde eher weniger Spielzeit bekamen, bezog er dann auch anschließend noch Stellung.

Der 196 Zentimeter große Holmbert Aron Fridjonsson ist aufgrund seiner Körperlichkeit zumindest für das Spiel gegen den BTSV "ein absoluter Faktor" und Joshua Mees trainiere weiterhin gut, sodass ihm sein Coach mehr Spielzeit in Aussicht stellte.