"Machen eine Saison und sprechen dann weiter": Ruhnerts Zukunft offen

Oliver Ruhnert war erstmal erstaunt, als er den Auflauf an Reportern in der Loge des Stadions an der Alten Försterei sah. Dann bat der Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin mit einem Augenzwinkern um Verzeihung, dass er keine schlagzeilenträchtige Ankündigung vorzunehmen habe.

Ruhnert stellte sich den Medienvertretern am Mittwochmittag, um unter anderem eine Bilanz der Winter-Transferperiode zu ziehen und die sportliche Lage zu bewerten.

Was die Transfers im Winter angeht - Union ließ Kevin Behrens (VfL Wolfsburg), Sheraldo Becker (Real Sociedad San Sebastian), Leonardo Bonucci (Fenerbahce Istanbul), David Datro Fofana (FC Burnley) und Aljosche Kemlein (FC St. Pauli ziehen) ziehen, im Gegenzug kamen Kevin Vogt (TSG Hoffenheim), Yorbe Vermessen (PSV Eindhoven), Chris Bedia (Servette Genf) neu dazu - so sind Union laut Ruhnert "verschiedene Dinge gelungen, die uns schon im Sommer hätten gelingen sollen".

Etwa einem Becker, der danach strebte, sich zu verändern, dessen Wunsch zu erfüllen. Oder auch, den Niederländer Vertessen nach Berlin zu lotsen. "Wir waren im Sommer schon an Yorbe interessiert", so Ruhnert, der 23 Jahre alte Angreifer sei "der absolute Wunschspieler von uns" gewesen. Gleichzeitig räumt Ruhnert auch ein, dass etwa der im zurückliegenden Sommer getätigte Transfer von Bonucci "sportlich nicht so funktioniert" habe. Auch wenn man bei Union mit Blick auf die Verpflichtung des italienischen Star-Verteidigers insgesamt nicht von einem Fehlgriff sprechen will, weil Auftreten und Teamgeist Bonuccis beispielhaft und für die viele bei Union prägend gewesen seien.

Insgesamt sieht Ruhnert den Kader der Eisernen gut aufgestellt, und das auch über das Ende der laufenden Saison hinaus. Mit Blick auf die Leihspieler Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Tm Skarke (Darmstadt 98) und Kemlein, die bei ihren Leihklubs "einen sehr guten Job machen" habe Union "auch für die neue Saison einen sehr guten Stamm".

"Bei 13 Spieltagen sind noch so viele Punkte zu vergeben"

Erstmal aber müssen die Eisernen die Liga halten. Ruhnert stellt klar, dass sich Union im Abstiegskampf befinde, "der bis zum Ende dauern wird und nicht einfach wird". Dass sich das Team von Trainer Nenad Bjelica durch acht Punkte aus sechs Spielen des neuen Jahres ein Polster gegenüber den Abstiegsplätzen verschafft hat, registriert der Geschäftsführer Profifußball mit einer gewissen Erleichterung und sieht noch einen weiteren Vorteil. "Wir haben ein bisschen Verbindung zu den Mannschaften davor bekommen", stellt er klar.

Dadurch bestehe die Chance, dass sich der Abstiegskampf "nicht nur auf vier Teams projiziert". Allerdings sieht Ruhnert auch die mit aktuell zwölf Zählern vermeintlich abgehängten Mainz 05 und Darmstadt 98 noch nicht chancenlos. "Bei 13 Spieltagen sind noch so viele Punkte zu vergeben, dass man niemanden abschreiben sollte", betont der 52-Jährige, der die aktuelle Situation auch als Herausforderung und Anreiz begreift. Der Gestalt, "dass wir bei Union mal das erleben, was Union Berlin normalerweise auch darstellt: Nämlich den Kampf um den Klassenerhalt."

Was die eigene Zukunft angeht, so äußert sich Ruhnert zurückhaltend. "In all den Jahren haben wir immer gesagt: Wir machen eine Saison und sprechen dann weiter", betont er, "dieses Verhältnis haben wir schon in den letzten vier Jahren so, und ich glaube, es ist auch gut so. Nichtsdestotrotz laufen hier alle Planungen für eine weitere Spielzeit - hoffentlich in der 1. Bundesliga. Und auch für den worst case. Damit ist im Moment alle gesagt." Er und seine Mitstreiter planten "die Gegenwart und die Zukunft. Aber wie die Thematik in fünf Monaten ist, kann ich nicht beantworten." Aber zurzeit bereite er die Saison 2024/25 "genauso intensiv vor, was unsere eigenen Verträge, aber auch unser Scouting betrifft, wie in all den Jahren vorher."