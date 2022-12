Mac Allisters überraschende Nachricht an Arbeitgeber Brighton

Wird Alexis Mac Allister Brightons nächster teurer Verkauf? Der Premier-League-Klub ist guter Dinge, den Weltmeister noch ein wenig halten zu können. Nach dem WM-Finale bewies er Höflichkeit.

Nicht nur Manchester City (Julian Alvarez), Manchester United (Lisandro Martinez), die Tottenham Hotspur (Cristian Romero) und Aston Villa (Emiliano Martinez) haben seit Sonntag einen amtierenden Weltmeister in ihren Reihen, sondern auch das vergleichsweise kleine Brighton. Doch wie lange noch?

Alexis Mac Allister, der bei der WM zu Argentiniens Leistungsträgern im Mittelfeld zählte und im WM-Finale gegen Frankreich - seinem erst 14. Länderspiel - das zwischenzeitliche 2:0 von Angel di Maria vorbereitete, hat seinen Marktwert in Katar gewiss massiv gesteigert. Im Januar 2019 war der heute 23-Jährige, der an Heiligabend Geburtstag hat, für acht Millionen Euro von den Argentinos Juniors gekommen und ein Jahr später nach zwei Leihgeschäften fest in Brighton gelandet.

Der Klubboss spricht von einem "schönen Problem"

Nun wird bereits spekuliert, dass er mittelfristig der nächste teure Abgang der Seagulls werden könnte - wie Ben White (2021 zu Arsenal) oder Marc Cucurella (2022 zu Chelsea), die dem clever wirtschaftenden Klub, aktuell Siebter der Premier League, jeweils rund 60 Millionen Euro Ablöse bescherten. Doch Paul Barber glaubt nicht an einen schnellen Abgang.

"Für ein paar Jahre" werde es kein Problem, Mac Allister zu halten, sagte der Klubboss der BBC mit Blick auf den noch bis 2025 gültigen Vertrag, den Brighton per Option bis 2026 verlängern kann. "Uns ist klar, dass er Begehrlichkeiten wecken wird, aber wir hoffen, dass wir ihn so lange wie möglich halten können."

Natürlich gebe es Klubs, "die wohlhabender sind und die Möglichkeit haben, den Spielern ein neues Niveau zu bieten", so Barber. "Das verstehen wir, und wir sind da nicht naiv." Mac Allister sei schließlich ein "junger Mann, der gerade mit 23 Jahren Weltmeister geworden ist und eines der wohl berühmtesten Tore der WM-Geschichte vorbereitet hat". Aber das sei ein "schönes Problem". "Alles, was wir tun können, ist, uns durch die Verträge so gut wie möglich abzusichern."

"Typisch für Alexis: Er antwortete"

Auch für Brighton sei das WM-Finale dank Mac Allister "ein unglaublicher Moment" gewesen, schwärmt Barber. Was danach passierte, beeindruckte ihn aber nicht weniger. "Ich habe ihm eine Nachricht geschickt und keine Minute mit einer Antwort gerechnet, weil mir klar war, dass er bestimmt überschwemmt wurde. Aber typisch für Alexis, den Spieler und den Menschen, antwortete er über Nacht und bedankte sich bei mir und allen im Verein für die guten Wünsche und die Unterstützung, die er während des Turniers erhalten hat."

So sei Mac Allister eben, dessen Vater 1993 selbst drei Länderspiele absolviert hatte: "Er ist bescheiden, er ist bodenständig und kommt aus einer großartigen Familie", sagt Barber. "Ich könnte mich nicht mehr für sie freuen, sie sind wirklich nette Leute und haben den Erfolg verdient." Ob die vielen warmen Worte Mac Allisters Verbleib in Brighton wahrscheinlicher machen, bleibt abzuwarten.