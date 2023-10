Maaßens Zukunft: Entscheidung vertagt

Das 1:2 gegen Darmstadt war ein Nackenschlag für den FC Augsburg, "peinlich" nannte es Jeff Gouweleeuw. Bedeutet die Niederlage das Aus für Trainer Enrico Maaßen? Am Sonntag fiel noch keine Entscheidung.

Marinko Jurendic präsentiert sich in seinen ersten Wochen und Monaten als Augsburgs Sportdirektor als analytischer, sachlicher, aber auch kritischer Macher. Niemand, der zu Schnellschüssen neigt, sondern den Dingen gründlich auf den Grund geht.

Insofern überrascht es nicht, dass er und die weiteren Verantwortlichen um Geschäftsführer Michael Ströll am Sonntag keine Entscheidung trafen, ob Trainer Enrico Maaßen auch im kommenden Bundesligaspiel bei Aufsteiger Heidenheim noch die Verantwortung haben wird. "Wir müssen uns die Zeit nehmen, das sauber zu besprechen", sagte Jurendic bereits am Samstagabend in der WWK-Arena und führte aus: "Wir sind uns der Verantwortung für den Verein bewusst. Man muss sehr gut hinschauen. Ist das ein Rückschlag oder ist die Mannschaft in der Entwicklung stehengeblieben?"

Die Antwort darauf benötigt offenbar Zeit, zumal er Maaßen zurecht nicht als den Alleinverantwortlichen ausgemacht hat. "Wir sind zusammen unterwegs. Am Ende ist die Mannschaft in der Verantwortung, die vorgegebenen Dinge umzusetzen. Selbstverständlich ist auch der Trainer in der Verantwortung, wir alle." Deswegen wird auch nicht nur über ihn entschieden, sondern mit ihm gesprochen.

Was spricht für Maaßen? Sicher der große Umbruch im Kader, dessen dritter Teil im Sommer vollzogen wurde. Das benötigt Zeit. Mit dem FC Bayern, RB Leipzig und SC Freiburg musste die Mannschaft auswärts bei drei schweren Gegnern antreten, holte dort fast schon erwartungsgemäß null Punkte.

Andererseits fließt in Jurendics und eine objektive Bewertung auch das letzte Saisondrittel 2022/23. Zusammen mit den ersten sieben Partien in dieser Saison und dem blamablen Pokal-Aus bei der SpVgg Unterhaching holte Maaßens mit seiner Mannschaft aus den vergangenen 19 Pflichtspielen nur zwei Siege. Sie spielt praktisch nie zu Null, bekommt Gegentore durch böse individuelle Fehler und lässt eine spielerische Weiterentwicklung vermissen.

Ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat, um viele Spiele gewinnen zu können. Marinko Jurendic

Auch Jurendic sagt: "Unter dem Strich entspricht das nicht den Ansprüchen und Erwartungen, weil mehr möglich wäre. Ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat, um viele Spiele gewinnen zu können." Warum sie es nicht zeigt, ist das Mysterium, das es zu lösen gilt. Die Antwort der FCA-Verantwortlichen könnte die Waage schon in den kommenden Tagen zuungunsten Maaßens ausschlagen lassen.