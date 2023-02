Maaßens Ziel: Punkte gegen Teams auf Augenhöhe

Der FC Augsburg ist ordentlich in das Jahr 2023 gestartet: zwei Siege, zwei Niederlagen, sechs Punkte gegen vier Gegner aus den Top-Ten der Tabelle. Will sich der FCA frühzeitig aus der Abstiegszone befreien, muss er in den kommenden Wochen auch gegen Mannschaften auf Augenhöhe punkten. Am besten schon am Samstag beim Tabellennachbarn aus Mainz.

Chefcoach Enrico Maaßen sieht den FCA "weiter als in der Hinrunde". IMAGO/MIS