Maaßens Team jagt Kaiserslauterns Rekord

"Ein erfolgreiches und gutes Heimspiel zeigen", wünscht sich Enrico Maaßen zum Jubiläum: Schließlich bestreitet der FC Augsburg am Samstag gegen Schalke sein 200. Heimspiel in der Bundesliga.

Jüngst polierte der FCA seine Bilanz mit vier Heimsiegen am Stück auf, ein fünfter gegen Schalke wäre die Einstellung des Vereinsrekords aus der Saison 2014/15. Insgesamt stehen 71 Siegen jedoch 74 Niederlagen und 54 Remis gegenüber. Nachdem sich in den jüngsten neun FCA-Partien jedoch Sieg und Niederlage stets abwechselten, wäre nach dem 3:5 beim FC Bayern wieder ein Dreier an der Reihe, doch Maaßen warnt vor dem in der Rückrunde noch ungeschlagenen Gegner: "Wir werden ein richtiges Brett zu bohren haben. Wir brauchen unsere beste Leistung, um Schalke zu schlagen."

Zuversicht speist der Trainer aus "einer sehr guten, intensiven Trainingswoche" in der ein besseres Abwehrverhalten bei Standards und Kompaktheit die Schwerpunktthemen waren.

Verzichten muss er am Samstag erneut auf Felix Uduokhai nach einer Muskelverletzung und den kranken Niklas Dorsch, insgesamt kann Maaßen aber aus einer Vielzahl an Profis wählen. Zum Beispiel drängt Winterneuzugang Irvin Cardona in die Startelf, der als Joker in München traf und nach längerer Verletzungspause bereits für mehr ist. "Irvin ist ein Kandidat, er ist sehr beweglich, spielintelligent und bringt viel Tiefe ins Spiel", sagte Maaßen über den Angreifer.

Auch Elvis Rexhbecaj könnte in die Anfangsformation zurückkehren, nachdem er in München nach auskuriertem Muskelfaserriss zur Halbzeit eingewechselt worden war. So weit ist Reece Oxford nach einem wahren Seuchenjahr noch nicht. Der Innenverteidiger sei zwar auf einem guten Weg, werde sich zunächst aber die nötige Spielpraxis in der Zweiten Mannschaft in der Regionalliga holen.

Noch zwei knappe Siege hinter dem FCK

Bemerkenswert außerdem: Der FCA holte saisonübergreifend seine jüngsten neun Siege alle mit einem Tor Differenz. Bundesligarekord sind elf am Stück, gehalten vom 1. FC Kaiserslautern aus der Saison 1999/2000. Nummer zehn gegen Schalke ist das Ziel, es wäre gleichbedeutend mit dem vielleicht vorentscheidenden Schritt zum Klassenerhalt.