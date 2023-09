Maaßens Maßnahme: Engels kehrt ins Zentrum zurück

Sieben Tore nach drei Spieltagen sind zwar Vereinsrekord für den FC Augsburg, aufgrund von neun Gegentoren hat er dennoch erst zwei Punkte gesammelt.

In Leipzig in zentraler Rolle: Augsburgs Arne Engels. IMAGO/Passion2Press

Zwar ist der FC Augsburg gegen den zweimaligen DFB-Pokalsieger RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) seit elf Bundesligapartien sieglos, FCA-Trainer Enrico Maaßen wählte in der Pressekonferenz am Donnerstag dennoch den optimistischen Ansatz: "Wir wissen, dass wir gegen sehr gute Mannschaften schon sehr gute und auch erfolgreiche Spiele gezeigt haben."

Zum Beispiel daheim gegen RB in der vergangenen Saison, als erst ein Platzverweis die Partie kippen ließ und der FCA beim 3:3 einen 3:0-Vorsprung hergab. "Auf dem Tableau sieht es nach einer klaren Sache aus, aber das ist es nicht. Wir wollen dort dreifach punkten, und so werden wir auch auftreten", legte der Trainer nach.

Maaßen gilt als Freund von Kontinuität beim Personal, nur mit dieser lasse sich Stabilität erreichen. "Trotzdem werden wir Anpassungen vornehmen", sagte er etwas verklausuliert zur Aufstellung. Arne Engels beispielsweise werde sehr wahrscheinlich wieder ins Zentrum rücken, weil der Trainer rechts hinten mit Neuzugang Kevin Mbabu und Robert Gumny wieder Alternativen hat, Letzterer habe sehr gut trainiert.

Gouweleeuw vor der Rückkehr

Innen darf Neuzugang Patric Pfeiffer nach einer Rotsperre mitwirken, und auch Ex-Kapitän Jeff Gouweleeuw kämpft sich nach einer Verletzungspause heran. "Er spielt eine Rolle wie jeder andere Innenverteidiger auch. Er ist auf einem guten Weg, hat gut trainiert. Wir denken darüber nach, ihn in den Kader zu nehmen." Volle Rückendeckung klingt allerdings auch anders …

Mit Abwehr-Neuzugang Japhet Tananga und Stürmer Sven Michel fehlen zwei Spieler, auch Masaya Okugawa steht weiterhin nicht zur Verfügung. Seit 14 Auswärtsspielen wartet der FCA mittlerweile auf einen Sieg, der letzte gelang am 2. Oktober vergangenen Jahres beim 3:2 auf Schalke. Noch ein Spiel länger ist es her, dass auswärts eine weiße Weste stand, am 9. September 2022 beim 1:0 in Bremen. Ob ausgerechnet Leipzig das Pflaster ist, in dem diese Serien enden?