Maaßens Entlassung: Konsequent, trotz geteilter Schuldfrage

Um 22.27 Uhr verkündete der FC Augsburg am Montag offiziell, was sich seit dem 1:2 gegen Darmstadt abgezeichnet hatte: Der Klub stellte Trainer Enrico Maaßen frei. Ein Kommentar von Frank Linkesch.

Im sportlichen Misserfolg stellt sich die Schuldfrage. Die Antwort lautet zu oft Trainer, so ticken die Mechanismen des Profigeschäfts. Nach dem siebten Spieltag ist Enrico Maaßen der erste Bundesligacoach, den es in der Saison 2023/24 erwischt.

Rein objektiv blieb den Verantwortlichen fast keine andere Wahl. Maaßen kann sich nicht über zu wenig Chancen oder Zeit beschweren. Saisonübergreifend zwei Siege aus den vergangenen 19 Pflichtspielen nehmen ihm jedes Argument. Die sportliche Entwicklung seit März ist besorgniserregend, sie hätte schon im Mai fast im ersten Bundesligaabstieg der Vereinsgeschichte gegipfelt.

Mit Teil drei des großen Umbruchs im Kader sollte ab Sommer alles besser werden, stattdessen taumelt der Klub dem Tabellenende entgegen. Neben zu wenig Punkten - fünf aus den ersten sieben Partien - stimmt die fehlende spielerische Entwicklung höchst bedenklich, ansehnlichen Fußball bot der FCA viel zu selten.

Fragwürdige Transfers

Ob die Entscheidung gegen Maaßen die richtige war, wird trotzdem erst die Zukunft unter seinem Nachfolger zeigen. Ja, wenn der Neue mehr aus der Mannschaft herausholt als Maaßen. Nein, wenn es weiterläuft wie bisher. Zweifel auf eine Besserung sind sehr wohl angebracht, denn Maaßen ist nicht der Alleinschuldige am Dilemma.

Die Scouting-Abteilung sowie die Transfer-Entscheider tragen ebenso Verantwortung. Finn Dahmen als Nummer 1 zu verpflichten, erwies sich bislang als Fehlgriff. Der 25-Jährige konnte schon in Mainz Robin Zentner nicht verdrängen. Die übrigen Neuzugänge verkörpern einen Mix aus Mittelmaß und fehlender Reife. So richtig und wichtig der Umbruch nach Jahren am sportlichen Existenzminimum der Liga - sprich Abstiegskampf - war, so sehr ist er nach den jüngsten Eindrücken misslungen.

Individuelle Klasse und Reibungspunkte fehlen

Im Vergleich zum Vorjahr fehlt die individuelle Klasse des unbequemen, streitbaren Torwarts Rafal Gikiewicz oder von Angreifer Mergim Berisha. Sie retteten Punkte und Siege, diese Klasse fehlt und kann wohl nur im Kollektiv aufgefangen werden. Aussichtslos ist das nicht, dafür ist das Niveau im Tabellenkeller zu überschaubar.

Breitenreiter die logische Nachfolge?

Die Entscheidung, wer auf Maaßen folgt, ist die erste große Prüfung für den neuen Sportdirektor Marinko Jurendic. Logisch wäre die Wahl André Breitenreiter. Das Duo arbeitete beim FC Zürich erfolgreich zusammen, Schweizer Meisterschaft inklusive. Breitenreiter ist einem Engagement nach kicker-Informationen nicht abgeneigt.

Allerdings wird auch er wissen: Die vergangenen vier FCA-Trainer hielten sich jeweils nur ein gutes Jahr im Amt. Ein ungutes Zeitmuster, Kontinuität sieht anders aus. Daran tragen die Verantwortlichen einen gehörigen Batzen Mitschuld.