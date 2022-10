Maaßen: "Wir werden viele Spiele spektakulär gewinnen"

Wieder tapfer gewehrt, diesmal ohne Ertrag: Beim FC Augsburg überwiegt nach dem 2:5 gegen Bayern der Stolz. Enrico Maaßen prophezeit weitere Spektakel.

Fünf Gegentore kassieren und trotzdem am Strahlen? Das geht, zumindest aktuell beim FC Augsburg. Auch am Mittwochabend, nach dem nun dritten Spiel in Folge ohne Sieg, zollte das Publikum dem Team von Trainer Enrico Maaßen seinen Respekt. "Wir können stolz sein auf diese Leistung", fand nicht nur Florian Niederlechner nach dem am Ende auch in der Höhe verdienten 2:5 gegen den großen Nachbarn aus München. "Die Bayern mussten bis an ihre Grenzen gehen, dass sie uns heute bezwingen."

"Bayern besser als in der Bundesliga"

An ihre Grenzen gingen auch die Augsburger, diese Grenzen schienen allerdings nach einer rasanten Anfangsviertelstunde schnell erreicht. "Wir wollten genau so spielen wie in der Bundesliga", erklärte Niederlechner, schließlich hatte es vor vier Wochen zu einem 1:0 gereicht. "Man muss sagen, dass Bayern dann einen Tick besser war als in der Bundesliga, dann war es einfach echt schwer." Gelitten habe seine Mannschaft, versicherte Niederlechner, "es hat aber riesig Spaß gemacht".

Dass vor dem 2:4, das Maaßen alle Hoffnungen auf ein zweites Comeback raubte, durchaus auch das 3:3 möglich gewesen wäre, ärgerte Niederlechner spürbar. "Wenn der Lukas Petkov querlegt, laufe ich alleine aufs Tor zu. Im Gegenzug kriegen wir das 4:2, und dann war es eigentlich vorbei."

Nichtsdestotrotz, und da waren sich alle Augsburger einig, hat sich der FCA erhobenen Hauptes verabschiedet und wieder mal gezeigt, dass diese Mannschaft dazu imstande ist, Hürden zu überwinden. Neben Stammtorhüter Rafal Gikiewicz hatte schließlich auch Zielspieler Mergim Berisha im Angriff gefehlt. "Es ist Wahnsinn, was seit dem Hertha-Spiel für ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist", freut sich Niederlechner. Nach jenem 0:2 hatte der FCA zehn Punkte aus vier Spielen eingefahren, präsentiert sich insgesamt gieriger, entschlossener und gemeinschaftlicher. "Wir müssen viel kompensieren, aber da merkt man, was für ein geiler Haufen wir sind. So müssen wir weitermachen."

Maaßens Vorgabe: Giftig, aber nicht unfair

So, wie der FCA gerade spielt, so mutig und offensiv, "werden wir Spiele verlieren", prophezeit Maaßen, "auch mal höher verlieren". Aber: "Wir werden auch viele Spiele spektakulär gewinnen." Und die harte Gangart ist vom Trainerteam genauso gewünscht: "Wir spielen giftig, aber nicht unfair. Man sieht von uns keine unfairen Fouls, wie ich finde. Man darf sich nicht alles gefallen lassen."

Selbstkritisch dürfe seine Mannschaft schon sein, findet Maaßen, man müsse da eine Balance aus "Tabula rasa" und der Konzentration aufs Spiel finden. "Ein Stück weit finde ich das manchmal aber berechtigt, weil als Kleiner darfst du nicht immer nur 'ja, ja, ja' sagen. Dann pfeifen sie alles gegen dich. Man muss sich schon ein bisschen wehren." Wehren kann sich der FCA aktuell, am Samstag wartet mit Leipzig gleich der nächste Brocken.